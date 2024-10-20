Урок истории о Калининграде прошел в лицее № 15 в Химках

На лекции ребята узнали о том, когда Кенигсберг стал принадлежать СССР и почему. Лицеисты также увидели документальный фильм про Кенигсбергскую военную наступательную операцию.

«После войны Кенигсберг оказался почти полностью разрушен. Советские войска вошли в город, где сохранились лишь небольшие жилые дома на окраинах, а центральные районы были почти полностью уничтожены. Теперь это одно из крупнейших туристических мест нашей страны», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Урок истории организовали в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Депутат Руслан Шаипов отметил, что такие события помогают доступно и интересно рассказать детям о значимых исторических событиях.

Отметим, что в рамках этого проекта для жителей Химок проводят не только уроки, но и мастер-классы, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и выдающимися деятелями округа.

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