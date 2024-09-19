19 сентября 2024, 17:04

Урок истории к годовщине освобождения Новороссийска провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическое мероприятие провели в школе «Триумф» городского округа Химки. Историческую лекцию для учащихся образовательного учреждения прочли в честь годовщины освобождения Новороссийска и Таманского полуострова в 1943 году.

Учитель истории Нина Винокурова рассказала ребятам о событиях, которые перевернули ход Великой Отечественной войны. Мероприятие организовали в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«В Химках уделяют особое внимание образовательному процессу и воспитанию детей, прививая патриотические и нравственные устои. Данный проект направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Среди приглашенных на лекции присутствовала активная жительница Химок Ольга Кирсанов. Женщина рассказала об участниках специальной военной операции из ее семьи. Она напомнила школьникам о том, как важно любить и защищать свою родину. Ольге вручили благодарственное письмо за пример патриотизма.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски герою России Александру Водопьянову в гимназии № 4 в Нахабине.

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Химки История
19 сентября 2024, 17:47
Глава Лобни Анна Кротова вручила первые паспорта еще 13 школьникам
Медиасток.рф
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В Лобне состоялось торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним жителям, которое провела глава городского округа Анна Кротова. Это событие стало важным и волнительным моментом для школьников, которые получили свои первые паспорта из рук руководителя муниципалитета.

Анна Владимировна поздравила юных граждан и подчеркнула важность получения паспорта. В своем Telegram-канале она отметила, что этап получения такого важного документа, как паспорт - один из основных показателей зрелости ребят. Она пожелала всем с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации и стремиться к новым знаниям.

Напомним, что в Лобне торжественное вручение паспортов проводится ежемесячно. На этот раз 13 молодых лобненцев получили свои паспорта из рук главы округа, сделав первый шаг на пути к взрослой жизни.

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Паспорта Лобня
19 сентября 2024, 17:43
Урожай капусты в Подмосковье достиг 16 тонн с начала сезона
Медиасток Подмосковья
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В Подмосковье продолжается сезон уборки овощей — картофеля, моркови, тыквы, кабачков, свеклы, лука, чеснока. Также аграрии собрали около 16 тонн капусты.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году капусту посадили на 1,5 тысячах гектарах земли - собрали уже 408.

Лидерами по сбору капусты стали Коломна, Дмитров, Серпухов, Ступино, Воскресенск и Луховицы.

В ведомстве подчеркнули, что весь урожай соберут до наступления морозов.

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Коломна Сельское хозяйство Серпухов Воскресенск Дмитров Луховицы Ступино
19 сентября 2024, 17:36
Елисаветинский крестный ход пройдет в Одинцовском округе 22 сентября
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Елисаветинский крестный ход пройдет 22 сентября в историческом Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцовском округе. Мероприятие проводят ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности.

Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После чего в 12:30 участники начнут крестный ход. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения, где находятся тематические музеи.

Также паломники совершат традиционную переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Дальше их путь будет лежать к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам.

На площади перед Спасским храмом с самого утра будут работать монастырская ярмарка и благотворительная ярмарка «День Белого Цветка». Поделки для благотворительной акции подготовили воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов.

Еще гости и участники Елисаветинского крестного хода смогут посетить передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Она посвящена 110-летию начала Первой мировой войны. Также посмотрят новую экспозицию у Музея школы и детства в Усово, посвященную Императрице Марии Александровне «Жизнь как подвиг христианского милосердия» к 200-летию со дня рождения государыни.

Для всех участников крестного хода подготовили культурно-просветительскую программу с просмотром документальных фильмов об августейших благотворителях - владельцах имения «Ильинское-Усово» и о священномученике Сергие Махаеве. По традиции крестоходцев ждет трапеза с горячим чаем. Отъезд запланирован на шесть часов вечера.

В этом году событие приурочили к памятным датам: 200-летию со дня рождения Императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, а также 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны и другим.

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Одинцово Благотворительность Выставки Музеи Ярмарки
19 сентября 2024, 17:34
Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жителей и гостей Подмосковья предупредили о второй волне активности клещей. Любителям активного отдыха и походов в лес за грибами необходимо сохранять бдительность и осторожность, напомнили в «Мособлпожспасе».

Клещи впадают в состояние анабиоза лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже -5 градусов. Поэтому сейчас лучше предпринять меры, чтобы не получить укус во время прогулки.

Попадая на тело человека, клещ ищет открытое место для присасывания. Поэтому для лесных походов стоит предпочесть закрытую одежду, прячущую кожу. Это могут быть свитер с горлом, шапка, капюшон, плотные манжеты, заправленные в носки и сапоги брюки.

Спасатели отметили также, что одежду желательно обработать специальным спреем. Дома после прогулки необходимо проверить себя и своих домашних.

Если клещ все-таки укусил, нужно аккуратно извлечь его, посадить в банку с отверстием для воздуха и отвезти в лабораторию не позднее трех дней после укуса. О дальнейших действиях подскажет врач.

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Природа

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