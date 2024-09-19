Урок истории к годовщине освобождения Новороссийска провели в Химках

Елисаветинский крестный ход пройдет 22 сентября в историческом Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцовском округе. Мероприятие проводят ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности.

Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После чего в 12:30 участники начнут крестный ход. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения, где находятся тематические музеи.

Также паломники совершат традиционную переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Дальше их путь будет лежать к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам.

На площади перед Спасским храмом с самого утра будут работать монастырская ярмарка и благотворительная ярмарка «День Белого Цветка». Поделки для благотворительной акции подготовили воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов.

Еще гости и участники Елисаветинского крестного хода смогут посетить передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Она посвящена 110-летию начала Первой мировой войны. Также посмотрят новую экспозицию у Музея школы и детства в Усово, посвященную Императрице Марии Александровне «Жизнь как подвиг христианского милосердия» к 200-летию со дня рождения государыни.

Для всех участников крестного хода подготовили культурно-просветительскую программу с просмотром документальных фильмов об августейших благотворителях - владельцах имения «Ильинское-Усово» и о священномученике Сергие Махаеве. По традиции крестоходцев ждет трапеза с горячим чаем. Отъезд запланирован на шесть часов вечера.

В этом году событие приурочили к памятным датам: 200-летию со дня рождения Императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, а также 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны и другим.

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