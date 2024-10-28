Урок гостеприимства провели для студентов и школьников в Подмосковье

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, урок начался с обсуждения важности гостеприимства для каждого жителя России. Студенты и школьники с удовольствием рассказывали о традициях гостеприимства, принятых в их семьях.

На занятии ученики составили список главных правил современного гостеприимства, а также предложили свои креативные идеи, как интересно и необычно можно принять гостей из других стран и регионов.

«Проект „Разговоры о важном“ продолжает свою просветительскую миссию, поддерживая формирование у молодежи Московской области уважения к культурным ценностям страны, укрепляя их гражданскую идентичность и чувство ответственности перед историей России», - добавили в ведомстве.