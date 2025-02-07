Урок финансовой грамотности провели для учащихся гимназии № 2 в Чехове

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По словам первого заместителя главы администрации муниципального округа Чехов Дениса Разуваева, сейчас очень важно дать детям азы финансовой грамотности, объяснить им основные термины, научить правильно распоряжаться личными финансами.

«Школьники также должны уметь адекватно оценивать существующие риски, чтобы избежать ошибок в принятых в будущем решениях», - добавил он.

Отметим, что уроки финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях - часть региональной программы «Образование Подмосковья». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.