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Члены местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском организовали для подростков урок финансовой грамотности. В Члены партии «Единая Россия» провели игру, с помощью которой подростки узнали о финансовых инструментах, навыках управления деньгами и основах экономической независимости.

«Мы уверены, что подобные уроки финансовой грамотности играют ключевую роль в формировании ответственного отношения к личным финансам среди молодежи, что способствует укреплению экономической стабильности в обществе», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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