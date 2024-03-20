Урок финансовой грамотности прошел в школе № 17 в Воскресенске

С учениками 2-го «Б» и 10-го классов обсудили финансовую безопасность. Младшим школьникам рассказали, как не стать жертвой мошенников, обезопасить себя и родных. Ребята послушали советы психологов, нарисовали плакат по теме урока, а после проигрывали и анализировали жизненные ситуации для поиска правильных решений.

Десятиклассники же узнали о новых видах финансовых мошенничеств и мерах ответственности за финансовые нарушения.

В 3-м «Б» классе ребятам рассказали, куда идут налоги и что такое финансовая грамотность. После им показали мультфильм по теме урока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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