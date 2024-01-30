Урок экопросвещения прошел для школьников в Чехове

Читайте нас в:

Интерактивное занятие с развивающими играми прошло интересно и познавательно. Ребята активно участвовали в обсуждении экологических проблем и методах их решения.

В компании развивают два направления обучения, способствующие его эффективной переработке и защите природы: принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» и акция сбора вторсырья «Добрые крышечки».

Помимо этого, для поддержки экопросвещения и доброго дела компания МСК-НТ установила в школе свой контейнер для сбора благотворительного пластика. Деньги, вырученные за переработку «добрых крышечек» идут на приобретения средств реабилитации детей-сирот с особенностями развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».