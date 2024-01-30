Урок экопросвещения прошел для школьников в Чехове
Региональный оператор МСК-НТ провел в Чехове новый экоурок в рамках собственной образовательной программы «Экополе». Ученики третьего класса узнали о правилах раздельного сбора отходов, формировании экопривычек, а также переработке отходов.
Интерактивное занятие с развивающими играми прошло интересно и познавательно. Ребята активно участвовали в обсуждении экологических проблем и методах их решения.
В компании развивают два направления обучения, способствующие его эффективной переработке и защите природы: принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» и акция сбора вторсырья «Добрые крышечки».
Помимо этого, для поддержки экопросвещения и доброго дела компания МСК-НТ установила в школе свой контейнер для сбора благотворительного пластика. Деньги, вырученные за переработку «добрых крышечек» идут на приобретения средств реабилитации детей-сирот с особенностями развития.
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