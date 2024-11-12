12 ноября 2024, 12:23

Урок "Единство разных" прошел для школьников Лобни

Пресс-служба админстрации г.о. Лобня
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К Всемирному дню толерантности в библиотеке «Депо» Лобни прошел урок «Единство разных». Школьникам младших классов рассказали о важности уважения и принятия различий.

В ходе дискуссии ребята узнали, что означает толерантность и какие качества присущи людям, которые уважают окружающих. Для лучшего понимания темы сотрудники библиотеки подготовили интерактивную презентацию и провели несколько психологических игр. Особенно школьникам понравилась игра «Чем мы похожи», где каждый искал общие черты и интересы у себя и своих одноклассников.

Такие занятия помогают детям лучше понять ценность разнообразия и значимость уважительного отношения к людям, отличным от них. Организаторы отметили, что урок вызвал у детей живой интерес и оставил яркие впечатления.

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Дети Лобня
12 ноября 2024, 13:05
Жители Подмосковья подали 2 тысячи заявок в детсады на прошлой неделе
Медиасток.рф
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Более двух тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой онлайн-записи детей в дошкольные образовательные учреждения на прошлой неделе. Записать ребенка в сад можно на региональном сайте в разделе «Образование».

Как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подать заявление могут родители или законные представители ребенка, однако для этого необходимо иметь временную или постоянную регистрацию в Подмосковье.

«Чтобы встать в очередь в детский сад, нужно войти в личный кабинет на регпортале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму в карточке услуги. Подать заявление можно с рождения ребенка и до семи лет», - пояснили в ведомстве.

Услуга предоставляется бесплатно, рассмотрение заявления занимает пять рабочих дней, далее ребенка включают в очередь на зачисление.

«После того, как ребенку предоставят место в детском саду, для зачисления нужно будет прийти на прием в предложенный сад и оформить договор», - заключили в Министерстве.

Детские сады Технологии Образование
12 ноября 2024, 13:04
Свыше1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 4 по 10 ноября подмосковные парки посетили свыше 1,3 миллиона человек. Это на 63 тысячи больше такого же периода прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в воскресенье, в этот день там насчитали более 524 тысяч гостей. За все выходные отдохнувших было около 506 тысяч, а в будни средняя посещаемость составила более 162 тысяч.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», - отметил заместитель председателя правительства области - министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю 46,2 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, еще 36,2 тысячи гостей побывали в городском парке в Пушкино, 30,5 тысячи - в парке Мира в Мытищах, 25,5 тысячи - в «Фабричном» в Истре и 20,1 тысячи - в парке Толстого в Химках.

На каруселях за это время прокатились более 6,53 тысячи человек.

Благоустройство
12 ноября 2024, 12:56
Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику во Фрязине
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День сотрудников органов внутренних дел отметили во Фрязине. Выдающихся представителей профессии наградили на торжественной церемонии.

Поздравил полицейских глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. В мероприятии поучаствовали сотрудники полиции и патрульно-постовой службы из округов Фрязинский, Щелковский и Лосино-Петровский.

«Работа в органах внутренних дел - это не просто профессия, а призвание, требующее выдающегося мужества, самоотверженности и высокой степени ответственности. Полиция играет важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе», - сказал Дмитрий Воробьев.

Награды в этот праздничный день вручили заслуженным работникам отдела полиции и ветеранам управления. Их отметили за преданность делу и трудовые достижения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Награды МВД РФ Фрязино
12 ноября 2024, 12:56
Незаконную майнинговую ферму закрыли в городском округе Пушкинский
Медиасток.рф
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Компания «Мособлэнерго» обратилась в полицию по поводу незаконного подключения к сетям и кражи больших объемов электричества в городском округе Пушкинский. Оказалось, что энергия уходила на обеспечение большой майнинговой фермы. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ущерб «Мособлэнерго» от незаконной деятельности майнинговой фермы превысил 19 миллионов рублей. Правоохранители нашли производство цифровой валюты и изъяли все оборудование - это более 100 мощных вычислительных установок.

За три года по заявлениям «Мособлэнерго» возбудили уже четыре подобных уголовных дела о хищениях электричества для работы майнинговых ферм. Общий ущерб превысил 170 миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии. Это происходит из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», - отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

С ноября в России можно майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начали действовать специальные правила, о которых можно узнать здесь.

Хищения Уголовное дело Законы Преступления Криптовалюты

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