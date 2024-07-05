Урок безопасности вблизи водоемов прошел в детском лагере Воскресенска

Сотрудники Госавтоинспекции Чехова отметили профессиональный праздник — День ГИБДД. Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность личному составу отделения и ветеранам службы.

В Госавтоинспекции Чехова сегодня работают более 60 сотрудников в шести отделах. 3 июля с профессиональным праздником их поздравил глава Чехова. Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма 26 отличившимся сотрудникам.

«Статистика показывает о том, что ваша работа она не идет напрасно, потому что с каждым годом аварийность становится все меньше, погибших становится все меньше. Основной залог - прийти к нулю. Эта работа в нужном русле», - сказал глава Чехова Михаил Собакин.

«Без вас на дорогах были бы хаос и беспорядок. Вы все это держите в строгом порядке, в соответствии с законодательством. Но кроме всего этого вы еще спасаете жизни людей», - поздравила сотрудников ГАИ председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина.

Сегодня в распоряжении инспекторов ГАИ Чехова есть два новых мотоцикла и 13 современных патрульных авто.

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