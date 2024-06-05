Урок безопасного обращения с электричеством прошел в Рахмановской школе

Энергетики познакомили детей с основными правилами пользования электричеством в быту и безопасного поведения вблизи объектов электросетевого комплекса, которые находятся под открытым небом. Ребята узнали, что такое короткое замыкание и как его избежать, какие существуют риски при обращении с бытовыми электроприборами и как безопасно ими пользоваться.

Специалисты напомнили о том, что проникать на энергообъекты или играть рядом с ними очень опасно для жизни. Нельзя также разводить костры или рыбачить под линиями электропередачи. Вместе с сотрудниками Россетей ребята вспомнили обозначения специальных знаков.

Ранее вице-губернатор - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что важно не только обеспечить качественное электроснабжение жителей региона, но и научить людей пользоваться им безопасно.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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