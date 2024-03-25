Управляющую компанию сменили в ЖК «Город-Событие» в Одинцове

На основании подписанного договора о расчетах с новой управляющей компанией, МосОблЕИРЦ будет продолжать обслуживание жителей, а также осуществлять начисления и высылать платежные документы.

Задолженность по услугам управляющей компании ООО «Мариус ЖКХ Группа» на конец февраля 2024 года не будет включена в новые платежные документы. Начисления за услуги, предоставляемые АО «Одинцовская теплосеть», останутся без изменений.

При возникновении вопросов можно получить консультации в офисах МосОблЕИРЦ или позвонить в контактный центр по номеру: 8 (499) 444-01-00. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00.

Кроме того, удобным способом связи является личный кабинет на сайте или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Эти сервисы позволяют отправлять запросы, просматривать правила и формулы начислений в разделе «Умная платежка», оплачивать счета без дополнительной комиссии и получать скидки через Систему быстрых платежей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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