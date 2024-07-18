Управляющим компаниям в Воскресенске поручили устранить недочеты во дворах

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Фестиваль, посвященный Отечественной войне 1812 года, пройдет в Богородском округе 20 и 21 июля. Зрители увидят военно-исторические маневры и реконструкцию общевойскового боя той эпохи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Площадкой фестиваля станет деревня Ивашево. Там стоит храм Святой Троицы, связанный с именем героя Отечественной войны, полковника Николая Андреевича Небольсина.

Напомним, Богородск был первым русским городом, с освобождения которого началось изгнание нашествия армии Наполеона на Россию. На территории Богородского уезда был создан и успешно действовал против неприятеля партизанский отряд Герасима Курина.

В этом году программа фестиваля рассчитана на два дня: 20 и 21 июля. Зрители увидят военно-исторические маневры и реконструкции, смогут принять участие в интерактивной программе «Бивак 1812 года» и творческом вечере.

Впервые Троицкий военно-исторический фестиваль прошел в 2015 году. В программе большое внимание уделяют воспитанникам военно-исторических клубов, которые участвуют наравне с реконструкторами из разных городов страны.