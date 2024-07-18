Управляющим компаниям в Воскресенске поручили устранить недочеты во дворах
Коммунальщикам в Воскресенске напомнили о требованиях по содержанию дворов. Сотрудникам управляющих компаний поручили окосить траву и благоустроить придомовые территории.
Обход двух улиц в микрорайоне Новлянский провели заместитель главы городского округа Воскресенск Эдуард Усов, директор управляющей компании «Новлянский квартал», а также представители территориального отдела и муниципального учреждения «БИО».
Профильным специалистам поручили привести в порядок элементы детской игровой площадки и скамейки. Сотрудников «Газпром теплоэнерго МО» обязали устранить мелкие аварии и окосить траву вдоль теплосетей. А рабочие из управляющих компаний должны будут довести до жителей информацию по установке домофонов в подъезды, а также обновить данные на информационных щитах.
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