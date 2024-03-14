14 марта 2024, 17:57

Управляющие компании устранили свыше 300 перебоев в работе электросетей Подмосковья с начала года

ГУСТ МО
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Коммунальные службы устранили перебои в подаче электричества в 355 домах Подмосковья с начала года. В ГУСТ назвали возможные причины таких проблем.

Как рассказали в ведосмтве, перебои в подаче электричества могут возникнуть из-за неисправностей, резкого роста потребрения, износа оборудования или аварийной ситуации. С начала года управляющие компании устранили 355 таких проблем.

Так, работы провели в Подольске на улицах Литейная, Маштакова, Тепличная и других.

Сообщить о перебоях с электричеством жители могут онлайн через портал ЕДС.

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ЖКХ
14 марта 2024, 18:46
Оборудование для дорожно-строительной техники начнут производить в Домодедове в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство металлообрабатывающего цеха № 3 технопарка «Импульс» продолжается в Домодедове. На данный момент работы на объекте завершили на 90%.

На новом производстве будут изготавливать оборудование для дорожно-строительной техники. Основное помещение металлообрабатывающего цеха будет включать в себя склад, сварочные посты, компрессорную, а также зоны дробемета и сборки оборудования.

На предприятии будут выпускать около 12 тысяч единиц специального навесного коммунального оборудования. Строительство объекта планируют завершить уже в мае 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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Строительство Дороги
14 марта 2024, 18:30
Мишонова рассказала о восстановлении прав более 500 детей в Подмосковье в 2023 году
пресс-служба Мособлдумы
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Аппарат детского правозащитника Московской области получил почти пять тысяч обращений в 2023 году. Это на 5% больше, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Больше всего заявлений в защиту детей поступило из Одинцова, Ленинского округа, Красногорска, Балашихи и других крупных округов. По словам омбудсмена, за год в Подмосковье также увеличилось количество обращений в защиту прав детей на охрану здоровья и медпомощь.

«Не во всех обращениях шла речь непосредственно о нарушении прав детей. Часто люди просто нуждались в консультации. Однако по 1699 обращениям нами проведены проверки. По остальным даны разъяснения, проведены консультации. Удалось восстановить права 502 детей», - прокомментировала Мишонова.

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Дети
14 марта 2024, 18:02
Более 32 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 4 по 10 марта более 32 тысяч жителей и гостей Московской области покатались на катках в парках. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», - прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

С полным списком катков Подмосковья можно ознакомиться на сайте ведомства.

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Парки
14 марта 2024, 18:01
Мастер-класс по росписи пряников прошел для учащихся гимназии № 4 в Лыткарине на «Неделе добрых дел»
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Учащиеся гимназии № 4 в Лыткарине вместе с учителями и активистами «Движения первых» присоединились к «Неделе добрых дел». Акция проходит с 11 по 15 марта.

В гимназии организовали мастер-класс по росписи пряников и печенья для бойцов СВО, а также участников клуба «Активное долголетие». Кондитерские изделия украсили пищевыми красителями.

Организаторы отметили, что школьники с трепетом отнеслись к акции и вложили в свой труд частичку души.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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Учителя Школьники Лыткарино

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