Управляющие компании устранили свыше 300 перебоев в работе электросетей Подмосковья с начала года

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Как рассказали в ведосмтве, перебои в подаче электричества могут возникнуть из-за неисправностей, резкого роста потребрения, износа оборудования или аварийной ситуации. С начала года управляющие компании устранили 355 таких проблем.

Так, работы провели в Подольске на улицах Литейная, Маштакова, Тепличная и других.

Сообщить о перебоях с электричеством жители могут онлайн через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».