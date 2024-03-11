11 марта 2024, 17:36

Управляющие компании устранили 179 повреждений перил и ступеней в жилых домах Подмосковья с начала года

ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья устранили 179 повреждений ступеней, перил и пандусов в жилых домах с начала года. Работы провели в 43 округах региона.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, пандусы, ступени и перила обеспечивают безопасность и комфорт жителей, поэтому повреждения важно устранять вовремя. С начала года коммунальщики выполнили 179 таких задач. Больше всего из них оказалось в Подольске.

Сообщить о повреждениях ступеней, пандусов и перил жители могут через портал ЕДС.

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Благоустройство
11 марта 2024, 17:35
Предприятие по обработке металлов построят на льготном участке земли в Богородском округе
Unsplash
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Компания ООО НПП «ЭнергоМеханика» запустит металлообрабатывающее производство в Богородском городском округе по программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект превысят 280 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 20 рабочих мест.

«Ожидается, что новое предприятие может начать работу уже в декабре 2026 года», - подчеркнула заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, компания «ЭнергоМеханика» выпускает запасные части машиностроения, железнодорожного транспорта, вагонов метро, рельсовых автобусов и сельхозназначения.

«Каждый инвестпроект, который реализуется за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, нацелен на быстрое и качественное замещение импортной продукции, в том числе и производство компании „ЭнергоМеханика“», - заключила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Богородский
11 марта 2024, 17:18
Управляющие компании провели покраску более чем в 700 подъездах Подмосковья с января
ГУСТ МО
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Коммунальные службы покрасили стены в 723 подъездах в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Красногорске.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, покраска стен и потолков помогает обновить подъезд и придать ему ухоженный вид. С начала года управляющие компании выполнили 723 такие задачи.

Так, покраску провели в Красногорске в домах на улицах Карбшева, Ленина, Совхозной, Спасской, а также Новотушинской и Заводской.

Сообщить о необходимости покраски стен и потолков в подъездах жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
11 марта 2024, 17:14
Подмосковный фермер Артем Климович прошел в финал национальной премии «Россия — страна возможностей»
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Фермер и предприниматель из Лотошина Артем Климович стал финалистом специальной номинации «Выбор ВФМ» в рамках национальной премии «Россия — страна возможностей». Всего в мероприятии приняли участие представители 33 регионов страны.

«Мы рады видеть, как наши фермеры выходят на новый для себя уровень. Они активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию Подмосковья», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

КФХ Артема Климовича «ТехноВелес» занимается производством меда и выращиванием десертных ягод с 2022 года. Общая площадь хозяйства составляет 34 гектара, а планируемый объем производства меда в 2024 году достигает тонну.

Уже в следующем году хозяйство собирается открыть ферму улиток, а также первым в области высадить до гектара лаванды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
11 марта 2024, 16:58
Около 200 входных дверей в подъезды отремонтировали в Мытищах по просьбам жителей с начала года
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Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области отчиталось о завершении работ по 170 обращениям, связанным с ремонтом входных дверей в многоквартирных домах в Мытищах. Ремонтные работы являются частью комплексной программы по поддержанию и повышению качества жилищно-коммунального обслуживания.

Входные двери привели в порядок на ряде адресов, включая Тенистый бульвар, дом 9; улица Красная Слобода, дом 5; Новомытищинский проспект, дом 39 корпус 2; ул. Сукромка, дом 19; 2-й Первомайский проезд, дом 13; Осташковское шоссе, дом 22 корпус 5; улица Щербакова, дом 14. Специалисты устранили неисправности и провели замену изношенных элементов.

Напомним, что по регламенту, входные двери многоквартирных домов должны быть оборудованы самозакрывающимися механизмами и ограничителями хода. Кроме того, работники управляющих компаний должны регулярно красить двери, а перед входом в подъезд устанавливать скребки и решетки для очистки обуви.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Ремонтные работы

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