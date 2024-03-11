Управляющие компании устранили 179 повреждений перил и ступеней в жилых домах Подмосковья с начала года

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, пандусы, ступени и перила обеспечивают безопасность и комфорт жителей, поэтому повреждения важно устранять вовремя. С начала года коммунальщики выполнили 179 таких задач. Больше всего из них оказалось в Подольске.

Сообщить о повреждениях ступеней, пандусов и перил жители могут через портал ЕДС.

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