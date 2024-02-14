Управляющие компании проверили более 17 тысяч домов Подмосковья для устранения наледи на крышах
Состояние 17,2 тысячи кровель проверили в Подмосковье с начала недели. Такую задачу поставили управляющим компаниям после наступления в регионе оттепели.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, проверки помогут быстро выявить места, где нужно очистить крышу, балконы и козырьки, не дожидаясь, когда об этом сообщат жители.
«Так, в Электростали проверили 605 объектов, среди которых дом № 4 на улице Пушкина, № 3к7 на улице Победы, № 31 на улице Николаева. 432 многоквартирных дома осмотрели сотрудники УК в Волоколамске на улицах Текстильщиков, Энтузиастов, Садовая. В Кашире - 364 адреса: в микрорайоне Ожерелье, на улицах Луначарского и Стрелецкая», - сказала она.
Работы также завершаются в Щелкове, Мытищах, Павловском Посаде и других округах.
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