14 февраля 2024, 10:54

Управляющие компании проверили более 17 тысяч домов Подмосковья для устранения наледи на крышах

ГУСТ МО
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Состояние 17,2 тысячи кровель проверили в Подмосковье с начала недели. Такую задачу поставили управляющим компаниям после наступления в регионе оттепели.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, проверки помогут быстро выявить места, где нужно очистить крышу, балконы и козырьки, не дожидаясь, когда об этом сообщат жители.

«Так, в Электростали проверили 605 объектов, среди которых дом № 4 на улице Пушкина, № 3к7 на улице Победы, № 31 на улице Николаева. 432 многоквартирных дома осмотрели сотрудники УК в Волоколамске на улицах Текстильщиков, Энтузиастов, Садовая. В Кашире - 364 адреса: в микрорайоне Ожерелье, на улицах Луначарского и Стрелецкая», - сказала она.

Работы также завершаются в Щелкове, Мытищах, Павловском Посаде и других округах.

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Благоустройство
14 февраля 2024, 11:07
Представители Подольского колледжа выступят на всемирном фестивале молодежи
Министерство образования МО
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Сотрудники Подольского колледжа имени Никулина примут участие во всемирном фестивали молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи 1 марта.

Фестиваль объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других сфер. Подольский колледж будут представлять три человека: координатор волонтерского движения Анастасия Гущина, координатор Российских студенческих отрядов Елизавета Акимова и ответственная за сопровождение обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ Яна Гусева.

«Это замечательная возможность набраться опыта у зарубежных коллег и просто продуктивно провести время с интересными людьми», - поделилась Гусева.

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Молодежь Фестивали Образование
14 февраля 2024, 11:06
Жителям Подмосковья напомнили преимущества электронных регистраций сделок с недвижимостью
Unsplash
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Жители Подмосковья могут зарегистрировать сделки с недвижимостью несколькими способами. Они могут сделать это лично в Росреестре или МФЦ, а также дистанционно. Документы можно подать в электронном виде самому, загрузив их на сайт Росреестра.

Любые сделки с недвижимостью, при которых меняется состав собственников, подлежат регистрации в Росреестре. Для их совершения требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Она обладает такой же юридической силой, как и собственноручная.

Электронная регистрация позволяет подать заявление из любой точки мира в любое удобное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал топ-10 цифровых решений в регионе.

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МФЦ
14 февраля 2024, 11:04
Воспитанники школы искусств в Воскресенске посетили мастер-классы в арт-холле «Музосфера»
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Учащиеся Воскресенской детской школы искусств прошли во 2-й тур международного конкурса «МиР — Музыка и Развитие». В качестве поощрения ребят пригласили на творческие мастер-классы. Занятия прошли в арт-холле «Музосфера» в Москве.

Среди участниц мастер-класса по духовым инструментам была Арина Залесина. Она учится в структурном подразделении Детской школы искусств № 5 у преподавателя Николая Князькова. Андрей Сметухин из Детской школы искусств № 3 принял участие в занятии для конкурсантов в номинации «Баян-аккордеон».

Опытом и секретами мастерства с ребятами поделились именитые музыканты и члены жюри конкурса. Сейчас юные музыканты из Воскресенска готовятся ко 2-му туру конкурса «МиР - Музыка и Развитие». Он пройдет в Красногорске 9 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 73 школ и детских садов в регионе.

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Школьники Воскресенск конкурсы
14 февраля 2024, 11:02
Опрос о трудоустройстве подростков запустили в Подмосковье
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Школьникам и студентам из Подмосковья предложили принять участие в опросе об идеальной вакансии. Ответы помогут оценить ожидания подростков и в будущем найти разумный компромисс с работодателями.

«Я часто общаюсь с подростками и вместе с коллегами уже не первый год анализирую рынок труда. Мы пришли к выводу, что многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает предлагаемая зарплата, другим доступные для школьников вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», - пояснила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Опросник поможет понять, какую подработку подростки считают желанной для себя. Результаты обсудят с представителями бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Опросы Школьники Студенты

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