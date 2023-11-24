Управляющие компании Подмосковья заключили 65 договоров с инвесторами при помощи онлайн-сервиса

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сервис запустили в этом году, он позволяет управляющим компаниям заключать договоры с инвесторами, которые разместят свои мощности на индустриальных площадках.

«Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 5,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест», - сказала она.

Всего на территории Подмосковья работает 69 индустриальных парков, свыше половины из них заполнены на 100%. Найти место для размещения своего бизнеса можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».