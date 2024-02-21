Управляющие компании Подмосковья восстановили 266 вентиляций в квартирах с начала года

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Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, о проведении работ отчитали УК «Жилкомплекс» в Королеве, а также «ПИК-Комфорт элитсервис» в Балашихе.

Сообщить о проблемах с вентиляцией жители могут через портал ЕДС.

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