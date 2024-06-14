14 июня 2024, 17:33

Управляющие компании Подмосковья отремонтировали 400 почтовых ящиков с января

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Почтовые ящики со временем выходят из строя: ломаются дверцы, вылетают замки. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в Подмосковье отработали 400 задач по ремонту ящиков с начала года.

Обслуживание почтовых ящиков осуществляет управляющая компания дома. Напомним, в случае, если требуется ремонт или замена почтовых ящиков необходимо обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Жители Подмосковья могут узнать свою УК на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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14 июня 2024, 17:39
Театральный фестиваль «Учитель и ученики» начался в Ногинске
Министерство культуры и туризма Московской области
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Первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики» начал работу в Богородском округе. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что мероприятие посвятили жизни и творчеству народного артиста России Петра Фоменко.

«Новый фестиваль - это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей - увидеть постановки российских театров, а главное - почувствовать связь наследия театральных деятелей», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Музыкальный театр из города Реутов открыл программу фестиваля представлением «Привет, музыкалка!». Затем прошли встречи с деятелями театра и кино.

Впереди большая программа и знаменитые гости, среди которых актеры Юлия Пересильд, Кирилл Пирогов и Вениамин Смехов. Гостям покажут постановки учеников Петра Наумовича Фоменко и фильм о мастере, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках пройдут концерты и тематические художественные выставки.

Фестиваль продлится до 19 июня.

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Фестивали Богородский
14 июня 2024, 17:24
Глава Балашихи Сергей Юров поздравил медицинских работников с праздником
Пресс-служба администрации Балашихи
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Церемония награждения медицинских работников с профессиональным праздником состоялась в Доме культуры «Балашиха». Всего в зале собралось 59 сотрудников здравоохранения.

Самых отличившихся сотрудников Балашихинской больницы наградили почетными письмами и грамотами в честь Дня медработника. Мероприятие прошло в Доме культуры «Балашиха».

«Наша Балашихинская больница - самая большая в Московской области. Перед нами особая ответственность, на плечах наших врачей лежит огромный труд и забота о более чем полумиллиона жителей», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, что Балашихинская областная больница включает 17 поликлиник, три многопрофильных стационара. В учреждениях работают более четырех тысяч сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Балашиха
14 июня 2024, 17:23
Восстановление дома в Балашихе после взрыва газа прошлой осенью завершится в 2024 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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Осенью 2023 года в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв бытового газа. После чего все жители были сразу расселены. Глава округа проконтролировал ход восстановительных работ на объекте.

Сегодня отстроен третий подъезд, который был полностью разрушен. Сейчас идет капитальный ремонт 1, 2, 4 и 5-го подъездов, полная замена инженерных коммуникаций. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к кровле и черновой отделке третьей секции.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что при взрыве погибли семь человек - пять жителей и два спасателя. Экстренные службы оперативно отработали. Совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта Московской области специалисты приступили к восстановлению дома и на данный момент готовность составляет 70%.

О том, как идет перепланировка, проводят вентиляцию и газ в квартиры, жители обсудили на личной встрече с Сергеем Юровым. Завершить восстановление работ планирую уже в этом году.

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Балашиха Взрыв газа в девятиэтажном доме в Балашихе
14 июня 2024, 17:23
Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе
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Московский областной перинатальный центр отметил рождение 100-тысячного ребенка. Отчет ведется с момента открытия учреждения в Балашихе.

Жительница Балашихи Юлия Пашкурная стала мамой 100-тысячного ребенка. У женщины родилась девочка весом почти четыре килограмма и ростом 53 сантиметра. Малышку назвали Амелия. Маму и ребенка поздравили главный врач Ольга Серова и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Роддома Балашиха

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