Управляющие компании Подмосковья отремонтировали 400 почтовых ящиков с января
Почтовые ящики со временем выходят из строя: ломаются дверцы, вылетают замки. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в Подмосковье отработали 400 задач по ремонту ящиков с начала года.
Обслуживание почтовых ящиков осуществляет управляющая компания дома. Напомним, в случае, если требуется ремонт или замена почтовых ящиков необходимо обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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