Управляющие компании Подмосковья отработали 292 задания по ремонту окон в подъездах в марте
Под контролем ГУСТ Московской области управляющие компании привели в порядок остекление около 300 подъездов в марте. С начала месяца работы провели в Щелкове в одном из подъездов дома № 6 на улице Генерала Дементьева, в поселке Фряново в доме № 8 на улице Молодежной и в доме № 12 на Юбилейной улице в деревне Медвежьи Озера.
Жителям Московской области напоминают, что для решения проблем ЖКХ можно обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу и выполнит ее в установленные регламентом сроки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что задача Подмосковья в ближайшее время - защитить людей и объекты ЖКХ во время паводков. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения.
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