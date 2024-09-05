Управления единого расчетного центра в Серпухове и Клину стали лучшими в областном рейтинге
Отделения Московского областного единого расчетного центра в Клину и Серпухове заняли первое место в рейтинге среди 48 управлений во втором квартале этого года. Эти города уже второй раз становятся лучшими по качеству обслуживания и отсутствию жалоб.
Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, победители получили переходящие кубки.
«Стабильность - признак мастерства. Наш результат - это не случайность, а итог слаженной работы каждого сотрудника», - заявил начальник управления МосОблЕИРЦ Серпухова Дмитрий Акимушкин.
Второе место заняли управления в Подольске и Ступине, а третье - в Домодедове и Лосино-Петровском.
«Высокие результаты Клину и Серпухову удалось сохранить благодаря не только их мастерству, но и постоянной работе над качеством предоставляемых услуг», - рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».