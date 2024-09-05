05 сентября 2024, 12:37

Управления единого расчетного центра в Серпухове и Клину стали лучшими в областном рейтинге

Министерство ЖКХ Московской области
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Отделения Московского областного единого расчетного центра в Клину и Серпухове заняли первое место в рейтинге среди 48 управлений во втором квартале этого года. Эти города уже второй раз становятся лучшими по качеству обслуживания и отсутствию жалоб.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, победители получили переходящие кубки.

«Стабильность - признак мастерства. Наш результат - это не случайность, а итог слаженной работы каждого сотрудника», - заявил начальник управления МосОблЕИРЦ Серпухова Дмитрий Акимушкин.

Второе место заняли управления в Подольске и Ступине, а третье - в Домодедове и Лосино-Петровском.

«Высокие результаты Клину и Серпухову удалось сохранить благодаря не только их мастерству, но и постоянной работе над качеством предоставляемых услуг», - рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Рейтинги
05 сентября 2024, 13:41
Администрация Дубны провела выездной прием жителей района Большая Волга
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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел выездной прием жителей в густонаселенном районе — Большой Волге. Жители предложили обустроить сквер и возвести хоккейную коробку для подростков.

Жители Большой Волги попросили организовать сквер в рамках благоустройства двора. Идею поддержал муниципальный депутат Сергей Сидоренко. Речь идет о небольшом пространстве с лавочками, беседками и зеленым газоном.

Помимо этого, местные считают, что развлечений для достаточно, а для подростков - нет. Прозвучала идея возвести хоккейную коробку и поставить теннисные столы.

Жителей также волнует судьба спортивного комплекса «Руслан» - ему нужен ремонт. Они также попросили организовать стадион поблизости в районе второй школы и интересовались сроками окончания благоустройства сквера Журавлева.

«До заморозков мы должны полноценно все сделать. Максимум в начале ноября расставить мебель парковую и зажечь красиво вечернюю иллюминацию», - сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На встречи приходили организованными группа. Собственники квартир на улице Правды попросили ускорить капитальный ремонт дома № 17.

Встречи длилась несколько часов. Муниципалитет приехал в назначенное время в Большую Волгу почти полным составом. Подобный формат обратной связи будет работать и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
05 сентября 2024, 13:40
Размеры субсидий на развитие франшиз удвоили в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Условия по региональной программе поддержки бизнеса «Франшиза» значительно улучшили в Подмосковье. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объем субсидий по программе „Франшиза“. Теперь предприниматели могут компенсировать до двух миллионов рублей при работе по франшизам Московской области, и до миллиона при работе по иным франшизам», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимально можно компенсировать до 50% затрат, перечень которых тоже расширили. Сюда включили расходы на аренду земли, подключение к инженерным сетям, обучение персонала и рекламу.

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
05 сентября 2024, 12:37
Мособлдума согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья
Медиасток.рф
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Назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора Подмосковья согласовали в Мособлдуме. Решение приняли на 91-м заседании.

Ранее Хромушин занимал пост вице-губернатора - министра энергетики Московской области.

«Евгения Акимовича мы утверждали на эту должность для решения задач в рамках масштабной программы по модернизации тепловых сетей, котельных», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Накопившиеся проблемы в энергетики потребовали кардинальных решений. В Подмосковье кардинально пересмотрели стратегию работы и сформировали мощную программу модернизации сферы.

«Полномочия, которые ранее были мне даны, позволили достаточно оперативно сформировать программу по модернизации. Теперь профильный министр будет заниматься непосредственно реализацией этой программы», - отметил Евгений Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
05 сентября 2024, 12:37
Волонтерам из Электроуглей вручили медали за участие в гуманитарном конвое
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Жители Электроуглей Иван Колосков и Андрей Зацепин с первых дней специальной военной операции активно принимают участие в сборе и отправке гуманитарного груза в зону проведения СВО. Труд волонтеров был отмечен медалями «Участник гуманитарного конвоя».

Гуманитарная помощь, которую собирают волонтеры Электроуглей, носит адресный характер. Они собирают заявки от подразделений, где служат не только военнослужащие из Богородского округа. Кроме помощи бойцам на передовой, волонтеры Электроуглей приезжают в госпитали, где лечат участников СВО, а также собирают помощь жителям Донбасса.

Волонтеры говорят, что это не только их награды, но и всего города Электроугли. Так как без помощи жителей не получилось бы собрать такое количество необходимого гуманитарного груза. Благодаря сплоченности и активному участию жителей волонтерам удается оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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Волонтеры Богородский

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