Управления единого расчетного центра в Серпухове и Клину стали лучшими в областном рейтинге

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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел выездной прием жителей в густонаселенном районе — Большой Волге. Жители предложили обустроить сквер и возвести хоккейную коробку для подростков.

Жители Большой Волги попросили организовать сквер в рамках благоустройства двора. Идею поддержал муниципальный депутат Сергей Сидоренко. Речь идет о небольшом пространстве с лавочками, беседками и зеленым газоном.

Помимо этого, местные считают, что развлечений для достаточно, а для подростков - нет. Прозвучала идея возвести хоккейную коробку и поставить теннисные столы.

Жителей также волнует судьба спортивного комплекса «Руслан» - ему нужен ремонт. Они также попросили организовать стадион поблизости в районе второй школы и интересовались сроками окончания благоустройства сквера Журавлева.

«До заморозков мы должны полноценно все сделать. Максимум в начале ноября расставить мебель парковую и зажечь красиво вечернюю иллюминацию», - сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На встречи приходили организованными группа. Собственники квартир на улице Правды попросили ускорить капитальный ремонт дома № 17.

Встречи длилась несколько часов. Муниципалитет приехал в назначенное время в Большую Волгу почти полным составом. Подобный формат обратной связи будет работать и дальше.

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