Управление безопасности Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества

Если соискателю предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка мошенников. Вместо трудоустройства жертвы могут потерять деньги или стать соучастником преступления. Если работодатель просит внести взнос - ни в коем случае нельзя этого делать. Предлоги у мошенников могут быть самыми разными: от покупки рабочего аккаунта до приобретения обучения.

Также следует насторожиться, если потенциальный работодатель просит скачать какое-либо приложение. После формального собеседования мошенники могут прислать список программ для установки. С их помощью злоумышленники смогут добраться до персональных данных и украсть их.

Соискатели могут проверить работодателя несколькими способами. Например, стоит изучить официальный сайт компании, проверить организацию в госреестрах, а также уточнить наличие судебных исков.