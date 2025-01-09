09 января 2025, 20:22

Управление безопасности Подмосковья сообщило о новом виде мошенничества

Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило об участившихся случаях мошенничества при поиске работы. Чтобы планы не разрушились, следует учитывать некоторые особенности поиска вакансий.

Если соискателю предлагают высокую зарплату за простую работу без требований к опыту и образованию, скорее всего, это ловушка мошенников. Вместо трудоустройства жертвы могут потерять деньги или стать соучастником преступления. Если работодатель просит внести взнос - ни в коем случае нельзя этого делать. Предлоги у мошенников могут быть самыми разными: от покупки рабочего аккаунта до приобретения обучения.

Также следует насторожиться, если потенциальный работодатель просит скачать какое-либо приложение. После формального собеседования мошенники могут прислать список программ для установки. С их помощью злоумышленники смогут добраться до персональных данных и украсть их.

Соискатели могут проверить работодателя несколькими способами. Например, стоит изучить официальный сайт компании, проверить организацию в госреестрах, а также уточнить наличие судебных исков.

09 января 2025, 20:21
Участник Великой Отечественной войны из Видного отметил 100-летний юбилей
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Житель Ленинского городского округа, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы и других боевых наград Виктор Жажин 7 января отметил юбилей 100 лет. Глава муниципалитета Станислав Каторов поздравил его с днем рождения и пожелал долгих лет жизни.

Виктор Жажин с июня 1941 года трудился на строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем работал токарем на военном заводе. А когда юноше исполнилось 18 лет, он ушел на фронт. Виктор Жажин служил в воздушно-десантных войсках, был связистом, минометчиком, радистом. Он воевал на Карельском и 3-м Украинском фронтах, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию.

Героя наградили орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

После войны Виктор Жажин трудился в Минсельхозмаше и Росатоме, а также в научно-исследовательском институте химических технологий. В центре научных и высоких технологий «Элерон» он работал в должности начальника секретного отдела. В 70 лет Виктор Жажин ушел на заслуженный отдых.

В Видном ветеран живет с 1964 года. Вместе с женой они воспитали дочь.

«Символично, что Виктор Жажин родился в день Рождества Христова. Вся его долгая и насыщенная событиями жизнь - свидетельство того, что он храним Богом. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Виктору Жажину и всем нашим ветеранам», - поздравил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ветераны ВОВ Ленинский округ
09 января 2025, 20:08
Детский сад на 325 мест откроют в Ленинском округе в феврале этого года
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В жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского городского округа завершили строительство детского сада на 325 человек. Это уже шестое дошкольное учреждение в микрорайоне. Глава муниципалитета Станислав Каторов осмотрел новое здание.

По словам руководителя округа, детский сад просторный и светлый, здание построили по современным стандартам: группы оборудовали мебелью, проекторами, интерактивными досками и другой необходимой техникой и материалами.

«В детском саду будут функционировать 14 групп, среди которых две группы ясельные для детей от двух до трех лет, что очень актуально для молодых родителей из этого большого комплекса», - добавил Станислав Каторов.

Он также пояснил, что построенное дошкольное учреждение полностью устранит очередь на места в детские сады для малышей в возрасте от трех до семи лет в этом микрорайоне.

«На конец 2024 года уже подали более 150 заявлений на зачисление. Я убежден, что к февралю мы заполним все места и откроем сад, который станет дошкольным учреждением образовательного центра „Лидер“», - заключил глава Ленинского городского округа.

Напомним, что в этом году завершат строительство школ на 1350 учеников в поселке Развилка в жилом комплексе «Римский» и на 1675 человек в Сапроново в жилом комплексе «Первый Квартал». Помимо этого, возведут пять детских садов: в жилых комплексах «Зеленые Аллеи», «Пригород Лесное» и других районах.

Строительство Детские сады Ленинский округ
09 января 2025, 19:54
Новую школу открыли в Ленинском округе в первый учебный день 2025 года
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В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1500 мест. Ее возвели на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» вблизи реки Купелинка.

По проекту будущая школа должна была вместить 1100 человек. Однако по просьбе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова застройщик увеличил вместимость образовательного учреждения еще на 400 мест.

Как рассказал руководитель муниципалитета, школу построили с опережением сроков.

«В конце прошлого года были здесь с Андреем Воробьевым, убедились, что школа полностью готова. Совместно с родителями приняли решение не отвлекать детей в ходе учебного процесса, а перенести открытие на новый год. За это время оформили лицензию и другие необходимые документы. Сегодня школьники уже начали заниматься в большом, светлом, просторном помещении», - пояснил Станислав Каторов.

Здание учебного заведения разделили на два блока: для младших классов, для среднего и старшего звена. В школе работает уникальный библиотечно-информационный центр с IT-зоной. Помимо этого, в образовательном учреждении построили просторный холл с амфитеатром и панорамной крышей. Школу обеспечили современной техникой и всеми необходимыми учебными материалами, полностью укомплектовали штат педагогов.

Многие дети перешлю в это учебное заведение из старого корпуса Видновской школы № 11, она работала с тройной нагрузкой.

«В здании нашей школы обучались порядка 2900 ребят при проектной вместимости менее 1000 человек. Благодаря новому корпусу удалось разгрузить школу в два раза и полностью уйти от второй смены в обоих зданиях», - поделилась директор учреждения Людмила Нарышкина.

Отметим, что сегодня в состав Видновской школы № 11 входят семь дошкольных отделений в общей сложности на 1700 человек. Сейчас возводят еще один детский сад на 310 детей, его тоже сдадут в этом году.

Школы Строительство Ленинский округ
09 января 2025, 18:58
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 9 января
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в два балла вечером 9 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском и Пятницком шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Пробки Дороги

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