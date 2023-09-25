Управление безопасности Подмосковья рассказало о новом законопроекте Минюста об авторских правах

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Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, в закон внесут изменения из-за социально-экономической ситуации и уровня инфляции. Суммы крупного и особо крупного ущерба, причиненного путем обмана или злоупотребления доверием, повысят до одно и четырех миллионов рублей. Уголовная ответственность будет наступать, если стоимость незаконных экземпляров будет превышать 500 тысяч и два миллиона рублей. Сейчас пороговые значения установлены на уровне 100 тысяч и одного миллиона рублей.

Как отметили в ведомстве, эти изменения помогут декриминализовать 20-30% преступлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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