Управление безопасности Подмосковья поздравило судебных приставов с профессиональным праздником
День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. В Главном управление региональной безопасности Московской области отметили, что институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.
Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин поздравил сотрудников и ветеранов Подмосковного ГУФССП и вручил благодарственные письма губернатора Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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