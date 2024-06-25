«Управленцы из числа военнослужащих». Глава Подмосковья стал наставником для участников проекта «Время героев»

Старт программе дал президент России Владимир Путин. Подходы, заложенные в обучении, строятся по аналогии с проектами «Школа губернаторов» и «Лидеры России».

За каждым участником закрепляют индивидуальных наставников, которые сопровождают их до финала обучения и поддерживают со стажировкой.

Например, подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков - в числе участников программы «Время героев». Наставником для них стал губернатор Подмосковья.

«Время героев» - специальная кадровая программа по обучению бойцов СВО для работы в органах государственной власти. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками в роли наставника.

Вместе с тем вакансии для них будут открыты в госкорпорациях, добавил губернатор.

«Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы осуществляем управление большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах», - сказал Андрей Воробьев.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Она включает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Это четыре модуля - по 30 дней каждый.

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