Управдомы Подмосковья наладили контроль за уборкой территорий с помощью приложения

Благодаря совместным усилиям с начала февраля было выявлено 340 нарушений. На сегодняшний день ответственные организации устранили 159 из них.

Представители ГУСТ МО отметили, что наиболее часто управдомы сообщали о неубранном снеге и обледенениях на тротуарах, парковочных зонах и проездах. Всего зафиксировано 97 случаев таких нарушений.

Председатели многоквартирных домов подавали информацию о неправильной уборке снега - 13 обращений, а также о некачественной обработке пешеходных дорожек от гололеда - 12 случаев.

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