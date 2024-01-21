Упорные тренировки помогли тяжелоатлетке из Люберец завоевать множество наград

2023 год стал успешным для Натальи Соколовой. Она одержала победу в соревнованиях «Железная Лига Гераклион», подняв в рывке 46 килограммов и в толчке - 57 килограммов, что на 10 килограммов больше, чем ее предыдущий рекорд.

Наталья учится в школе в поселке Красково и является спортсменкой первого разряда и членом сборной Московской области. Ее старшая сестра, Лида Соколова, - мастер спорта и в настоящее время готовится к Кубку России. Именно она и привела Наталью в спорт.

Наташа рассказывает, что спорт приносит ей радость и счастье, когда она достигает поставленных целей. В зал она приходит ежедневно.

«Надо потратить много труда, сил, выдержать много тренировок, это совсем нелегко. Были такие моменты сомнений после неудач на соревнованиях, когда хотелось все бросить. Но я спросила себя: „Тогда какой смысл моих трудов?“ И это меня удержало», - поделилась спортсменка.

Она советует сверстникам найти свою цель и никогда не сдаваться.

Комитет физической культуры и спорта Люберецкого городского округа активно развивает детский спорт. В городе работают три спортивные школы, в которых занимаются более трех тысяч детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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