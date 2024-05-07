Упавшую в коллектор собаку спасли в Можайске

В первом часу ночи в Систему-112 обратился мужчина, который обнаружили попавшее в беду животное. Он попытался самостоятельно помочь дворняге, но испуганная собака проявляла агрессию.

«Прибыв на место вызова, специалисты оценили обстановку. Животное находилось в пустом коллекторе на глубине 1,5 метра. Старший смены спустился к испуганной пленнице и успокоил ее, после чего помог выбраться на свободу. Оказавшись снова на земле, собака быстро убежала, а специалисты прикрыли отверстие в колодце», - рассказал заместитель начальника ПСЧ-308 Роман Протасевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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