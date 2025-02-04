Упавшие деревья убрали в Дмитровском лесничестве по просьбе жителей

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Специалисты Дмитровского филиала «Мособллес» провели два субботника в Мытищах. Об уборке упавших деревьях попросили жители деревни Никульское. Они сообщили о необходимости прочистить просеку в 19-м квартале Учинского участковое лесничества, рассказали в региональном Комлесхозе.

Второй субботник прошел в 15-м квартале Хлебниковского участкового лесничества по просьбе жителей поселка Поведники.

«Лесничие очистили территорию, что позволило обеспечить безопасность прогулок по лесу и свободный доступ к лесной зоне для жителей окрестных населённых пунктов», - добавили в комитете.