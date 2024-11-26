Упавшего в шахту лифта рабочего спасли в Электроуглях

Образовательный проект «Территория жизни — место силы» ориентирован на интерактивное обучение и развитие ключевых компетенций, необходимых в современном мире. В этом году в нем приняли участие 23 команды из разных школ города.

«Лидерство, приносящее результаты» - один из тренингов, который провели для участников проекта.

«Конечно же, проектная деятельность хороша тем, что учит людей по жизни ставить приоритеты. Понимать, что для тебя будет впоследствии тем результатом, который ты хотел или не хотел. Поэтому этот опыт ценен не только в бизнесе, не только в государственной сфере, а в целом по жизни для того, чтобы правильно прогнозировать и проектировать свое будущее», - дополнила эксперт в развитии руководителей и команд Дарья Осокина.

По итогам выполненных упражнений все команды получили домашние задания.

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Образовательный проект «Территория жизни - место силы» состоялся при поддержке администрации округа и Торгово-промышленной палаты. Обучение пройдет в очном и онлайн форматах. Для старшеклассников проведут встречи по социальному предпринимательству. Также организуют экскурсии на производства, обучат азам экономики и менеджмента.

В первом этапе приняли участие около 100 учеников - всего 23 команды. Следующий запланирован на февраль 2025 года.

«Мы бы очень хотели, чтобы ребята, знакомясь с таким направлением, учились проектировать себя, свою жизнь, быть творцом своей жизни. Этому и посвящена школа этого года, которая называется „Территория жизни - место силы“. Мы бы очень хотели, чтобы наш округ был местом силы для ребят», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.