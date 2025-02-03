Упавшего с крыши мужчину спасли в больнице в Истре

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Мужчина упал с пятиметровой высоты, когда чистил крышу. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму, перелом ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух.

По словам заместителя главного врача больницы по хирургии Сергея Поликарпова, состояние пациента было крайне тяжелым - в него развилась острая дыхательная недостаточность.

«В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», - сказал врач.

Две недели мужчина проходил восстановление под наблюдением врачей. Сейчас он вернулся к обычной жизни.