03 февраля 2025, 11:18

Упавшего с крыши мужчину спасли в больнице в Истре

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 65 лет поступил в больницу в Истре после падения с крыши дома. Он получил черепно-мозговую травму, перелом шести ребер и разрыв бронха.

Мужчина упал с пятиметровой высоты, когда чистил крышу. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму, перелом ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух.

По словам заместителя главного врача больницы по хирургии Сергея Поликарпова, состояние пациента было крайне тяжелым - в него развилась острая дыхательная недостаточность.

«В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», - сказал врач.

Две недели мужчина проходил восстановление под наблюдением врачей. Сейчас он вернулся к обычной жизни.

Больницы Истра Врачи
03 февраля 2025, 11:16
Администрация Шатуры обследовала озеро Белое по просьбам жителей
Пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Население деревень, расположенных рядом с водоемом, выразило обеспокоенность состоянием воды. На поверхности озера заметили пятна неизвестного происхождения.

Глава муниципалитета Николай Прилуцкий поручил выехать на место комиссии под руководством своего заместителя по вопросам безопасности Ильи Климова. Комиссия опросила жителей и взяла пробы воды, чтобы направить их на исследование в Роспотребнадзор.

В случае выявления превышения каких-либо показателей администрация муниципального округа обратится в соответствующие компетентные органы - Министерство природопользования и экологии Московской области, МВД и прокуратуру.

Николай Прилуцкий поблагодарил жителей за проявленную бдительность и неравнодушие. «По результатам анализа решим, как действовать дальше. Прошу сохранять спокойствие, во всем разберемся и примем соответствующие меры», - сказал глава Шатуры.

Шатура Экология Водоемы
03 февраля 2025, 10:46
Прием заявок на участие в рейтинге «Индекс дела» продлили в Подмосковье
Unsplash
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В единой рейтинг-системе «Индекс дела» зарегистрировались больше тысячи предпринимателей из 78 регионов России. Национальное агентство «Мой бизнес — мои возможности» объявило о продлении приема заявок до 31 марта.

В единой рейтинг-системе «Индекс дела» зарегистрировались больше тысячи предпринимателей из 78 регионов России. Национальное агентство «Мой бизнес - мои возможности» объявило о продлении приема заявок до 31 марта.

Масштабный проект реализуется при поддержке Минэкономразвития России. «Индекс дела» - первая в стране единая рейтинговая система для малого и среднего бизнеса, которая опирается на ключевые экономические маркеры роста.

Принять участие во всероссийском рейтинге могут малые и средние компании разных сфер деятельности, включая франчайзинг.

Эксперты оценят индексы роста, узнаваемости, будущего, продаж и корпоративной социальной ответственности. В методику анализа включено более 100 экономических показателей.

По итогам оценки сформируют топ-30 региональных компаний, топ-1000 и топ-100 российских малых и средних предприятий. Финалисты получат специальные отметки, которые помогут повысить доверие клиентов.

Подать заявку на участие в рейтинге «Индекс дела» можно на сайте индексдела.рф.

Рейтинги Бизнес
03 февраля 2025, 10:43
Игры, мастер-классы и викторины пройдут в парках Лобни на этой неделе
Медиасток.рф
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Жителей и гостей муниципалитета приглашают на этой неделе посетить парки. Там с 3 по 9 февраля пройдут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

В Центральном парке культуры и отдыха состоятся «Веселые старты», квесты и викторины. Для детей будет организована интерактивная анимационная программа. Посетители также могут поучаствовать в творческих мастер-классах, настольное игре «Денежный поток» и потанцевать на дискотеке.

В парке «Киово» состоятся творческий мастер-класс, квест «Мафия» и физкультминутка.

Лобненский лесопарк приглашает всех желающих поиграть в лото, размяться на веселой физкультминутке и научиться бесироплетению.

В парке «Река времени» состоятся занятие секции ориентирования с Александром Черноусовым, лекция «Сбережем планету вместе» и квест «Собери кормушку из подручных средств».

Организаторы, обещают, что мероприятия будут насыщенными и увлекательными.

Отдых Лобня Парки
03 февраля 2025, 09:36
Около тысячи человек посетили парки Подольска в минувшие выходные
Пресс-служба администрации Подольска
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В двух парках муниципалитета в выходные дни 1 и 2 февраля прошло множество разнообразных бесплатных мероприятий. В них поучаствовало около тысячи жителей и гостей Подольска разного возраста.

Утром в субботу в главном парке имени Виктора Талалихина состоялась традиционная пробежка. Затем в павильоне «Сказочный лес» прошел мастер-класс по вязанию. Для юных посетителей организовали веселую игровую программу на сцене танцевальной веранды.

В этот же день в парке провели праздничное мероприятие «Ледяное искусство». Гости приняли участие в зарядке «Парковая разминка» и анимационной программе на танцевальной веранде. Затем состоялся мастер-классе по кастомизации коньков. В парке также работала фотовыставка «Звездные фигуристы».

В воскресенье всех желающих ждали творческие занятия в рукодельной мастерской и павильоне «Сказочный лес». Детская игровая программа прошла на танцевальной веранде.

Юные посетители Детского парка в Климовске также приняли участие в развлекательной программе и мастер-классе «Рисовашка» в зоне аттракционов.

Отдых Подольск Парки

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