Упавшего с крыши мужчину спасли в больнице в Истре
Мужчина в возрасте 65 лет поступил в больницу в Истре после падения с крыши дома. Он получил черепно-мозговую травму, перелом шести ребер и разрыв бронха.
Мужчина упал с пятиметровой высоты, когда чистил крышу. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму, перелом ребер, травму легкого и разрыв левого главного бронха, из-за чего в грудную полость попали кровь и воздух.
По словам заместителя главного врача больницы по хирургии Сергея Поликарпова, состояние пациента было крайне тяжелым - в него развилась острая дыхательная недостаточность.
«В ходе операции мы подключили пациента к аппарату ИВЛ, дренировали и санировали полость грудной клетки, восстановили целостность поврежденного бронха и анатомическое положение травмированных ребер. Операция длилась около часа и прошла успешно», - сказал врач.
Две недели мужчина проходил восстановление под наблюдением врачей. Сейчас он вернулся к обычной жизни.