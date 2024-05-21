Университетский лагерь для школьников откроют в Долгопрудном 24 июня

Образовательный лагерь в Долгопрудном пройдет в девять смен. Это будут разные форматы обучения по математике, физике, информатике и биоинформатике.

«Главная новинка сезона - это дневные смены, которые мы разработали совместно с нашими партнерами. Школьники смогут познакомиться с жизнью ведущих IT-компаний страны, поучаствовать в мастер-классах от экспертов, пообщаться со специалистами и, возможно, прикоснуться к работе своей мечты», - рассказал основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Зарегистрироваться на университетские школы можно на сайте проекта.

За 10 лет существования проекта летние образовательные программы в МФТИ прошли более 14 тысяч учеников. Многие из них приезжали несколько раз, впоследствии более 30% выпускников поступили в этот вуз.

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