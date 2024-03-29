29 марта 2024, 23:27

Университетский кампус мирового уровня захотели построить в Дубне

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Создание университетского кампуса мирового уровня запланировали в Дубне. Эту идею обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц ОИЯИ.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил планы создания международного инновационного парка науки и технологий, который включает возведение современного университетского кампуса в городе. Этот проект является совместной инициативой администрации, государственного университета «Дубна», ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна».

Глава Дубны Максим Тихомиров заявил, что работа над проектом продолжается. Он крайне важен для наукограда.

«Он позволит вывести образование на новый уровень», - добавил Максим Тихомиров.

Планируется, что кампус станет местом подготовки специалистов и проведения исследований в областях искусственного интеллекта и аналитики больших данных, электроники и вычислительной техники для космической отрасли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
29 марта 2024, 23:13
Цифровые методы борьбы с поджигателями лесов применят в Клину
Администрация Клин г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Согласно прогнозам синоптиков, лето в Подмосковье обещает быть жарким. Кроме того, апрель запомнится аномально теплой и сухой погодой, что, несмотря на снежную зиму, может вызвать раннее появление природных пожаров. В связи с прогнозами на рабочем совещании в Истре обсудили готовность к пожароопасному периоду 2024 года в семи муниципалитетах региона.

Под предводительством зампреда Московской области Романа Каратаева в мероприятии приняли участие представители Комитета лесного хозяйства Московской области, сотрудники «Мособлпожспаса», а также других ведомств Солнечногорского, Волоколамского, Истринского, Рузского, Одинцовского и Красногорского городских округов.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала о мерах, которые проводит администрация городского округа для подготовки к пожароопасному сезону 2024 года.

Среди них - меры по обследованию населенных пунктов, проведение наземного патрулирования территорий, проверка 755 пожарных гидрантов на водопроводных сетях и другие.

Общая группировка техники и персонала, которые могут быть задействованы для тушения лесных пожаров, согласно плану, составляет 70 единиц техники и 227 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Пожары Истра Лесные пожары
29 марта 2024, 23:05
Глава Люберец Волков пригласил жителей округа на акцию памяти о погибших в «Крокусе»
Администрация Люберцы г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Глава Люберец Владимир Волков пригласил жителей городского округа не оставаться в стороне и принять участие в акции памяти о погибших в «Крокусе». Мероприятие пройдет 30 марта на центральной городской площади.

Владимир Волков подчеркнул, что 30 марта исполнится девять дней со дня чудовищной трагедии в «Крокус сити холле». В центре города, на площади перед кинотеатром «Октябрь», пройдет акция «Мы вместе» в память о жертвах теракта.

«В память о жертвах теракта зажжем свечи и возложим цветы. Приглашаю всех желающих», - добавил Волков.

Глава муниципалитета уточнил, что мероприятие начнется в 19:50.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 22:05
В Подмосковье начали проводить бесплатные занятия иппотерапией
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Дети с особенностями развития могут бесплатно заниматься иппотерапией в Московской области. Замдиректора Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Александра Стрельцова рассказала в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской о том, как общение с лошадьми улучшает психологическое и физическое состояние детей.

По словам Стрельцовой, в конно-спортивный центр чаще всего приводят детей с ДЦП. Также есть ребята с родовыми травмами и задержкой психического развития.

«Редко это бывает одно заболевание, обычно мы имеем совокупность заболеваний, с которыми мы работаем», - рассказала иппотерапевт.

Верховая езда и даже просто общение с лошадьми помогает улучшить состояние детей. В первую очередь, улучшается психологическое состояние: они становятся менее зажатыми, начинают лучше проявлять свои эмоции. Позитивные физические изменения наступают в случае комплексного лечения, где иппотерапия идет как сопровождение.

«Когда мы сажаем ребенка на лошадку, мы получаем физиологическое влияние лошади на корпус тела человека. Лошадь шагает, передается импульс, улучшается кровоснабжение, в том числе, мозга. Плюс температура лошади выше человеческой, соответственно, идет разогревание мышц, что тоже способствует расслаблению всадника», - объяснила Стрельцова.

Занятия для детей с ограниченными физическими и умственными способностями проходят бесплатно - их финансирует правительство Московской области. Чтобы записаться на курс, сперва нужно получить справку от врача. Стрельцова предупредила, что при некоторых заболеваниях иппотерапия может спровоцировать ухудшение.

Летом прошлого года конный клуб в Истре начал проводить бесплатные занятия для семьей участников СВО.

Отдых Дети Семья Врачи Интервью
29 марта 2024, 20:18
Глава Люберец Волков обсудил с жителями вопросы содержания придомовых территорий
Администрация Люберцы г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло у дома № 64 на Октябрьском проспекте.

Глава муниципалитета обсудил с местными жителями вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, Октябрьском проспекте, где обсуждались вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, обработки контейнерных площадок, а также проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в многоквартирных домах.

«Также жители попросили обратить внимание на гаражи, установленные на придомовой территории. Люберчан волнует вопрос законности их установки. Уделим внимание данной теме», - указал Волков.

В заключение он добавил, что все обращения зафиксированы и взяты под контроль для последующего решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы ЖКХ

Новости по теме