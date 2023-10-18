Университет в Орехово-Зуеве стал официальной площадкой Русского географического общества
Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве стал официальной площадкой Русского географического общества. На базе вуза открыли молодежный клуб РГО.
«В нашей жизни сегодня очень не хватает поездок, экспедиций, экскурсий. Это мероприятия, в ходе которых активные студенты смогут реализовывать свой педагогический потенциал», - рассказал студент четвертого курса Данила Лавров.
«Открытие клуба послужит вектором для развития биолого-химического, исторического и даже физико-математического факультетов. Основную деятельность мы будем строить на стыке разных наук: истории, биологии, географии, установим так называемые межпредметные связи», - рассказал руководитель клуба РГО Илья Бекшаев.
Московское областное отделение Русского географического общества образовали в 2010 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».