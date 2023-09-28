Университет «Дубна» представит бюджетный вариант тест-полосок для диагностики ковида

Читайте нас в:

Университетские химики использовали для аналитических меток вместо дорогостоящего коллоидного золота более дешевые и эффективные углеродные точки.

«Это тоже наночастицы, но сделанные из углерода, органических молекул, обладающие полупроводниковыми свойствами и способные люминесцировать», - пояснил исполнитель проекта, студент магистратуры кафедры химии, новых технологий и материалов Павел Насиров.

Он пояснил, что именно такое свойство позволяет детектировать полоски на приборах, повысив вариативность и чувствительность анализа.

Углеродные точки применяют в микроэлектронике и биомедицине. Но в медицинской диагностике - впервые. Получить их легко, например, с помощью нагревания лимонной кислоты с различными добавками.

После синтеза надо удостовериться, что образец рабочий - для этого используют простой ультрафиолетовый фонарик. В университете объяснили, что аналитические метки, обладающие способностью к флуоресценции, имеют чувствительность на порядок выше.

«Впереди еще нелегкий путь, нужно модифицировать углеродные точки, чтобы они не только ярко светились, но и могли применяться в таких сложных биологических матрицах для анализа и не потерять свои свойства», - подчеркнул Насиров.

Преимущество проекта над конкурентными решениями и большой экономический потенциал идеи уже оценили эксперты из компаний - резидентов ОЭЗ «Дубна». С проектом Павел стал победителем конкурса «Умник» и полученный грант потратит на дальнейшую реализацию идеи. Начало коммерциализации запланировали к августу 2024 года.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.