Универсального робота для разных жизненных сценариев создали в МФТИ

Антропоморфный робот может поднимать тяжести, снимать товары с полок и помещать их в контейнеры, спускаться с грузами по лестнице. Уже сейчас накопленная база позволяет начать обучение его поведенческого интеллекта. Он будет способен выполнять рутинные задачи - работать на складе, курьером или сборщиком заказов.

По словам заведующего лабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Романа Горбачева, сейчас крупные мировые автопроизводители и представители цифрового ритейла делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора массива данных для дальнейшего обучения нейросетей более сложным задачам.

«Именно нейросети должны будут стать универсальным мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», - рассказал Горбачев Ведущий программист-разработчик лаборатории волновых процессов и систем управления Егор Давыденко уверен, что переделывать пространство офиса, склада или заводского цеха специально под такого робота не потребуется.

«Если вы не хотите адаптировать среду под робота, то нужно создавать конструкцию, которая способна полноценно работать в человеческой среде. Именно поэтому антропоморфные роботы и набирают популярность. Их конструкция имитирует строение человеческого тела, а сценарии действия воссоздают операции, которые в процессе работы выполняет человек», - пояснил Давыденко.

Тестирование моделей роботов-гуманоидов проходит на цифровом полигоне Физтеха. В настоящее время параллельно идет сборка еще одной оптимизированной модели перспективного гуманоидного робота.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».