01 августа 2024, 22:05

Уникальный воспитательно-образовательный комплекс построили в Красногорске

Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Московской области завершил итоговую проверку проектной документации воспитательно-образовательного комплекса в городском округе Красногорск. Специалисты установили, что объект соответствует всем необходимым требованиям.

Комплекс, расположенный в Павшинской пойме, построили всего за полтора года. Он включает среднюю общеобразовательную школу и детский сад. Здание площадью почти 25 тысяч квадратных метров готово принять первых учеников и воспитанников уже в сентябре.

Новый детский сад сможет вместить 200 детей, начальная школа рассчитана на 600 учеников, а средняя школа примет 900 учащихся. В учреждении будет работать 170 специалистов, включая 100 учителей и воспитателей.

Детский сад предложит 12-часовое пребывание для малышей и общеразвивающую образовательную программу. В его инфраструктуру включены групповые ячейки, спальные комнаты, столовая, медпункт, а также музыкальный и физкультурный залы.

В школе также расположены современные кабинеты, физкультурный и хореографический залы, а среди дополнительных активностей откроются кружок робототехники и IT-клуб. Благоустроенная территория вокруг комплекса будет включать спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и полосу препятствий.

В микрорайоне уже обучаются более 5,2 тысячи детей, однако три существующих образовательных учреждения могут принять только 2,7 тысячи учеников. Открытие нового комплекса поможет снизить нагрузку на имеющиеся объекты.

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Красногорск Дети Образование
01 августа 2024, 23:22
Три учителя из Красногорска вошли в топ-100 лучших педагогов Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших педагогов региона. В него попали три учителя из городского округа Красногорск.

В числе 100 лучших педагогов Подмосковья оказались: учитель информатики Нахабинской гимназии № 4 Татьяна Александровна Семенкова, учитель русского языка и литературы гимназии № 7 имени Яковлева Марина Васильевна Валова и учитель истории и обществознания школы № 10 Владимир Александрович Басов.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что труд каждого номинанта, преданность профессии и верность традициям наставничества сегодня определяют успехи юных красногорцев, закладывая ту прочную основу будущего, что будет формировать развитие нашего округа.

Все учителя, вошедшие в топ-100 получат материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Красногорск Учителя конкурсы
01 августа 2024, 23:15
МЧС напомнило порядок оказания первой помощи при термических ожогах
Медиасток.рф
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Представители МЧС напомнили, как правильно оказывать первую помощь гражданам, получившим термические ожоги. Один из главных принципов — вынести человека за пределы зоны поражения.

Когда пострадавшему ничего не угрожает, следует потушить горящую одежду любыми способами, например, накрыть человека покрывалом. После этого необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить доставку гражданина в больницу.

Кроме того, необходимо обработать место ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты, а затем холодной водой в течение 15-30 минут. При этом нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и отрывать прилипшую вокруг ожоговой раны одежду.

Также рекомендуется наложить на место повреждения стерильную повязку и холод поверх нее. Пострадавшему следует дать обильное количество питьевой воды.

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Спасатели МЧС РФ
01 августа 2024, 23:08
Школу в поселке Отрадное под Красногорском откроют к сентябрю
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Депутат городского округа Красногорск Артур Бадретдинов совершил рабочую поездку в новую школу, расположенную в поселке Отрадное. Здание образовательного учреждения имеет четыре этажа и площадь 25 тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков ранее отметил, что в образовательном центре будет организован полный цикл пребывания детей.

«Это командообразование позволит в равной степени распределить учебный процесс, получение дополнительного образования и организацию досуга. Мы уже создаем команду единомышленников, которая будет формировать свои традиции и уклад новой школы, готовя плеяду молодых талантов», - подчеркнул он.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1375 мест и оснащено двумя спортивными залами. Оно станет центром притяжения не только для жителей поселка Отрадный, но и для соседних населенных пунктов, таких как Аристово, Светлые Горы и Сабурово.

Отметим, что основные строительные работы завершены и 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников.

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Красногорск Школы
01 августа 2024, 23:07
Мособлизбирком проведет круглый стол для молодежных ТИК 20 августа
Мособлизбирком
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Мособлизбирком, помимо непосредственной организации и контроля выборов в Подмосковье, активно взаимодействует со школьниками и студентами. В рамках мероприятий регулярно проходят олимпиады, квизы, конкурсы рисунков и видеороликов.

20 августа в Мособлизбиркоме состоится круглый стол для молодежных территориальных избирательных комиссий (МТИКов) Подмосковья.

В программе встречи запланировано несколько ключевых мероприятий. Так, представители МТИКов сделают доклады и поделятся опытом организации выборов и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры среди молодежи.

Кроме того, приглашенные эксперты расскажут о современных цифровых технологиях, применяемых в России и за рубежом в ходе выборных кампаний. Участники также смогут обсудить перспективы выборных технологий будущего в ходе дискуссии.

Список выступающих экспертов станет известен в ближайшее время.

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Молодежь Выборы

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