Уникальный теплоход медицинского назначения построят в порту в Коломне
В порту «Коломна» заложили киль для теплохода медицинского назначения. Его спроектировали в Коломне для автономного учреждения Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры «Центр профессиональной патологии».
В порту «Коломна» заложили киль для теплохода медицинского назначения. Его спроектировали в Коломне для автономного учреждения Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии».
Плавучую поликлинику должны поставить заказчику до 30 сентября 2025 года.
«Такие судна в России раньше не строили. Под медицинские нужды переоборудовали имевшиеся небольшие теплоходы, поэтому проект уникальный. Сроки, которые нам выставил заказчик, очень сжатые, но мы должны успеть», - заявил гендиректор порта «Коломна» Владимир Алексеев.
Судно будет ходить по Оби с заходом в более мелкие реки и возможностью швартоваться в необорудованных местах. С его помощью медицинской помощью обеспечат жителей отдаленных районов Югры.
Цена госконтракта составляет 1 052 850 000 рублей. В работах задействуют 250 работников порта «Коломна».
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