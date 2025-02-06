Уникальный родительский совет создали в округе Пушкинский

Участники родительского совета обсудили на рабочей встрече главные аспекты образовательного процесса, а также ход капитального ремонта пяти учебных учреждений. Кроме того, были рассмотрены ключевые принципы программы модернизации детских садов и школ. Актуальность и эффективность нового формата взаимодействия подтвердило активное участие родителей в обсуждении. Они задавали множество вопросов и делились своим мнением.

Одна из участниц совета положительно оценила такой формат общения. «Наше мнение действительно учитывается, и мы можем напрямую обсудить важные для нас вопросы. Это дает уверенность, что наши дети учатся в лучших условиях», - отметила женщина.

Глава муниципалитета поблагодарил родителей за активность и максимальную включенность в процесс. «Совместно будем решать поставленные задачи», - подчеркнул Максим Красноцветов.