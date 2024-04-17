17 апреля 2024, 11:26

Уникальный опыт. Почему в Подмосковье зафиксировали самый низкий в РФ уровень безработицы

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В Московской области зарегистрировали самый низкий по России уровень безработицы. Опыт трудоустройства в регионе уникален по многим параметрам, рассказала в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной директор Центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова.

В Подмосковье, по официальным данным, около восьми тысяч безработных, а вакансий - более 80 тысяч.

«Опыт Московской области действительно уникальный - начиная с комплексной модернизации Центра занятости с 2021 года. <…> Сегодня все услуги для населения максимально доступны. <…> Соискатель или безработный может уйти с готовым резюме, которое сделает на тренинге, и совет ему даст карьерный консультант. Раньше были только семинары и лекции, теперь - реальный продукт. Определяются сильные и слабые стороны и то, как слабые стороны показать работодателю с правильной стороны, людей готовят к собеседованию», - сообщила Скородумова.

Единый Центр занятости фактически присутствует в двух городских округах - Подольске и Ногинске, - но услугами можно воспользоваться, в том числе, в МФЦ и даже из дома, а в сэкономленное время - пройти собеседование.

По словам Скородумовой, многие соискатели знают лишь пару крупных ресурсов для поиска работы. В Центре занятости им помогают находить новые каналы. Профессиональный коуч выстраивает карьерные треки (цепочку карьерных этапов с учетом потребностей и целей каждого сотрудника).

«У нас инвестиционно привлекательный регион: несмотря на ситуацию на рынке труда, в разных округах открываются производства, предприятия, и большие компании заинтересованы в том, чтобы развивать свое дело в Подмосковье. И уровень зарплат в Московской области конкурентоспособен и достаточен для того, чтобы работать рядом с домом», - добавила собеседница «360».

Если раньше жители Подмосковья стремились работать в основном в Москве, то сейчас примерно на 15% больше сотрудников находят ее, не выезжая.

Кстати, среднестатистический подмосковный безработный - женщина старше 46 лет с высшим образованием.

Подольск Россия Работа Зарплаты
17 апреля 2024, 11:44
Сложные урологические операции для детей начали выполнять в больнице Балашихи
Пресс-служба Минздрава МО
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Мальчик 10 лет поступил в отделение детской хирургии филиала № 2 Балашихинской больницы с жалобами на трудности при мочеиспускании и боли в области живота. Врачи помогли ребенку вернуться к полноценной жизни.

«Благодаря большому опыту наших специалистов в области урологии, мы провели 10-летнему пациенту полноценное лечение, выполнив его в условиях обычного детского хирургического отделения. Устранили сужение мочевыделительного отверстия и провели уретропластику - сформировали несуществующий отрезок канала из собственных тканей», - рассказал заведующий отделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.

Во время операции хирурги использовали бинокулярные очки, позволяющие увидеть тончайший шовный материал.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Больницы Минздрав Врачи
17 апреля 2024, 11:39
Жители Подмосковья оформили онлайн около 70 тысяч справок с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья оформили онлайн почти 70 тысяч справок с начала года. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» они могут заказать девять видов документов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители могут получить онлайн справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, документ для для получения путевки на санаторно-курортное лечение и другие.

«Перевод справок в цифровой вид необходим для того, чтобы сэкономить время пациента, так как для их получения не нужно идти в поликлинику. Кроме того, такой документ всегда будет под рукой и не потеряется, потому что он хранится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве отметили, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется атоматически. Они доступны к скачиванию сразу после заказа. Получить их можно через «Госуслуги».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Госуслуги
17 апреля 2024, 10:51
Детский сад построят в ЖК «Пятницкие луга» в Химках в этом году
Группа "Самолет"
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Первый детский сад строят в химкинском жилом комплексе «Пятницкие луга». Дошкольное учреждение для 350 воспитанников готово на 70%.

По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, группа «Самолет» планирует сдать объект в третьем квартале 2024 года.

Сейчас на строительной площадке трудятся 34 человека и пять машин. Завершаются работы по устройству фасада. Остекление выполнено, устройство кровли готово на 75%. Вместе с тем, строители завершили черновую отделку и приступили к чистовой. Начинается благоустройство территории.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,4 тысячи «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады
17 апреля 2024, 10:43
Онлайн-услугу по лесной амнистии обновили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» улучшили в Подмосковье. К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления.

«С момента запуска услуги в 2018 году подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки», - рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жителю нужно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, появится сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется.

Лесная амнистия позволяет привести в порядок статус земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги

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