Уникальный гольф-курорт построят в Домодедове в 2027 году

Как сообщил министр архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко, проект выделяется тем, что объединяет различные направления для спорта, отдыха и оздоровления. Завершение строительных работ запланировано на третий квартал 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию создаст свыше 350 рабочих мест.

В рамках проекта предусмотрено создание 24-луночного гольф-поля, клубного дома, академии гольфа, акватермального комплекса и пятизвездочной гостиницы с медицинско-оздоровительным центром. Также планируются малоэтажные гостиничные корпуса.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что архитектурное решение комплекса направлено на гармонию с природой. Одним из главных элементов станет большой гостинично-оздоровительный комплекс с белоснежным силуэтом, который будет отражать рельеф гольф-полей.

Гостинично-оздоровительный комплекс будет иметь углубленные горизонтальные линии ленточного остекления, создающие балконы и эффект игры света и тени. Для отделки наружных стен выбор пал на стеклофибробетон и керамогранит. Медицинско-оздоровительный центр разместится на нижних уровнях правого крыла, а первый и второй этаж с левой стороны займут конференц-зал, ресторан и административные помещения. На верхних этажах предусмотрено 103 номера для размещения 233 человек.

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