12 ноября 2023, 19:23

Уникальный детский спортивный городок построили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Уникальный детский спортивный городок построили на Овражной  улице в городском округе Химки. Он уже успел обрести популярность среди местных жителей. Общая площадь нового объекта для детей превышает 330 квадратных метров.

На площадке установлены самые современные игровые и спортивные комплексы, разработанные с учетом всех требований безопасности. Депутаты и администрация городского округа вместе с гражданами обсудили план благоустройства дворовой территории и наполнение игровой зоны.

Депутат муниципального совета Руслан Шаипов выразил уверенность в том, что новый городок станет популярным местом для детей. Он отметил активную поддержку со стороны главы Химок Дмитрия Волошина.

«Главное, новое пространство для игр и спорта соответствует всем нормативам», - указал Руслан Шаипов.

Общая площадь территории, обустроенной специалистами, составляет около 330 квадратных метров. Здесь установлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные для детей в возрасте от трех до 12 лет. На площадке можно найти турники, брусья, тренажеры, качели, песочницу.

Также были установлены новые скамейки, урны и ограждения, а освещение отличается высокой энергоэффективностью. В ближайшее время во дворе появятся камеры видеонаблюдения, которые будут оснащены системой «Безопасный регион». Это поможет уберечь новый объект от вандалов и обеспечит безопасность прогулок в темное время суток.

Депутат Владислав Мирзонов напомнил о комплексном благоустройстве более 400 дворов в городском округе за последние десять лет. В этом году уже открыли 26 новых детских и спортивных площадок в Химках. Эти работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и создании новых парков для отдыха в регионе.

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Химки
12 ноября 2023, 19:50
Более 50 производителей сельхозтоваров из Подмосковья приняли участие в торгово-закупочной сессии
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело торгово-закупочную сессию «Азбука вкуса». Более 50 фермеров и поставщиков региона приняли участие в мероприятии.

Одна из основных целей - ознакомление представителей торговой сети с механизмами поставки фермерских товаров на полки магазинов. В рамках обсуждений представители компании «Азбука вкуса» рассказали о базовых принципах и стандартах сотрудничества с поставщиками. В ходе сессии представители компаний более подробно ознакомились с условиями работы этой торговой сети.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что продукция подмосковных фермеров известна многим и обладает высокими показателями сбыта. При этом торговые сети заинтересованы в расширении собственного ассортимента и предоставляют возможность производителям реализовать товары через свои сети.

Некоторые прибыли на мероприятие с собственными товарами, чтобы продемонстрировать их другим участникам. Кроме того, поставщики получили ответы на волнующие вопросы относительно требований к дизайну упаковки, маркировке и объемам фасовки продуктов. Особое внимание было уделено стандартам качества и безопасности производимых товаров. Также на мероприятии обсудили алгоритмы подачи заявок через сайт торговой сети.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Подмосковья работают 19 супермаркетов и 1 распределительный центр сети «Азбука вкуса». В общей сложности в компании трудоустроены более 12 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

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Сельское хозяйство
12 ноября 2023, 16:27
Певица из Подмосковья Валерия Ковач прошла отбор на шоу «Звезда-2024»
Архив Валерии Ковач
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Жительница Звенигорода, руководитель вокального кружка из дома культуры «Огонек» Валерия Ковач примет участие в телевизионном шоу «Звезда-2024». Вокалистке удалось пройти жесткий отбор. Всего для участия в конкурсе поступило 340 тысяч заявок.

Во время проведения всероссийского шоу участники из разных регионов страны будут бороться за звания лучших. Московскую область на конкурсе представит Валерия Ковач.

Вокалистка рассказала, что подала заявку всего за час до окончания кастинга. Однако через некоторое время прием заявок продлили.

«Я рада, что попала в число конкурсантов», - поделилась Валерия Ковач.

Артистка отметила, что сейчас идет подготовка к телевизионному шоу: организаторы отбирают песни из предложенных участниками в заявке и разрабатывают оформление для каждого номера. Их цель - создать впечатляющее шоу и продемонстрировать вокальное мастерство исполнителей.

По словам организаторов, в этом году зрителей ждут сюрпризы, так как они решили изменить формат шоу, чтобы удивить аудиторию. В репертуаре телевизионного конкурса, который полюбился миллионам телезрителей, представлены различные жанры музыки, такие как рок, поп, этник, блюз и другие.

Восьмой сезон шоу начнется в апреле. Зрители смогут наслаждаться музыкальным телевизионным конкурсом по субботам. В эфире будут звучать как известные композиции, так и абсолютно новые песни, написанные известными авторами специально для этого конкурса, а также оригинальные композиции, созданные участниками при поддержке продюсеров проекта.

Конкурс проводится с 2015 года, при этом председателем судейского комитета все еще остается Максим Дунаевский, а ведущим является Оскар Кучера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью можно получить информацию обо всех событиях, приводящихся в регионе.

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конкурсы
12 ноября 2023, 15:17
Юбилейный концерт «Духового оркестра» состоялся в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юбилейный концерт, получивший название «Его величество Оркестр!», состоялся во Дворце культуры «Родина» в городском округе Химки. Мероприятие проводилось по случаю празднования 80-летия народного коллектива «Духовой оркестр».

Музыкальный коллектив исполнил со сцены произведения советских и зарубежных композиторов. Кроме того, музыканты сыграли традиционную духовую, народную и эстрадную музыку. Дирижировал оркестром победитель многих международных и всероссийских конкурсов Алексей Дементьев Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что «Духовой оркестр» по праву является частью Химок. Его творчество несет радость жителям региона и объединят людей разных возрастов и профессий. Он также пожелал коллективу дальнейшего развития и успехов.

«Пусть ваша музыка продолжает радовать сердца химчан и вдохновлять вас на новые свершения», - сообщил Николай Томашов.

Отметим, что «Духовой оркестр» регулярно принимает участия в областных, районных и городских мероприятиях. Кроме того, он неоднократно становился призером фестивалей и конкурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. При помощи сайта жители и гости Московской области могут узнать о мероприятиях, которые проводятся в регионе. Также при помощи сервиса можно спланировать маршрут выходного дня и даже забронировать номер в отеле.

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Химки
12 ноября 2023, 14:49
Специалисты «Энергомаша» из Химок выступили с докладами на всероссийской научно-технической конференции
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Представители научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко из Химок выступили с докладами на Всероссийской научно-технической конференции «Ракетно-космические двигательные установки». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня основания кафедры «Ракетные двигатели» МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Во время конференции выступили представители космической отрасли России, ведущих учебных заведений, научных институтов и центров. Доклады были представлены в различных секциях, таких как «Жидкостные ракетные двигатели», «Ракетные двигатели на твердом топливе» и другие.

Заместитель главного конструктора по науке и новым технологиям Андрей Иванов рассказал, что на сегодняшний день стоит задача повышения эффективности средств выведения. При этом опыт российских и зарубежных производителей показал, что сделать это без усовершенствования двигателей - невозможно.

«Поэтому, чтобы обозначить свои подходы, в докладе мы представили некоторые направления в развитии схемы и конструкции жидкостных ракетных двигателей», - сообщил Андрей Иванов.

В своем докладе начальник отдела расчетного анализа и математического моделирования Иван Бурцев осветил влияние нелинейности характеристик регулятора расхода на устойчивость жидкостных ракетных двигателей.

Он также выразил свою благодарность организаторам конференции за насыщенную программу и высокий уровень профессионализма. Иван Бурцев отметил многообразие докладов представителей космической отрасли и интерес студентов к исследовательской работе.

Ранее Олег Кононенко оформил заявку для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области, где первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Воробьев. Космонавт рассказал, что собирается голосовать на Байконуре.

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Химки

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