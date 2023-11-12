Уникальный детский спортивный городок построили в Химках

На площадке установлены самые современные игровые и спортивные комплексы, разработанные с учетом всех требований безопасности. Депутаты и администрация городского округа вместе с гражданами обсудили план благоустройства дворовой территории и наполнение игровой зоны.

Депутат муниципального совета Руслан Шаипов выразил уверенность в том, что новый городок станет популярным местом для детей. Он отметил активную поддержку со стороны главы Химок Дмитрия Волошина.

«Главное, новое пространство для игр и спорта соответствует всем нормативам», - указал Руслан Шаипов.

Общая площадь территории, обустроенной специалистами, составляет около 330 квадратных метров. Здесь установлены игровые и спортивные комплексы, предназначенные для детей в возрасте от трех до 12 лет. На площадке можно найти турники, брусья, тренажеры, качели, песочницу.

Также были установлены новые скамейки, урны и ограждения, а освещение отличается высокой энергоэффективностью. В ближайшее время во дворе появятся камеры видеонаблюдения, которые будут оснащены системой «Безопасный регион». Это поможет уберечь новый объект от вандалов и обеспечит безопасность прогулок в темное время суток.

Депутат Владислав Мирзонов напомнил о комплексном благоустройстве более 400 дворов в городском округе за последние десять лет. В этом году уже открыли 26 новых детских и спортивных площадок в Химках. Эти работы проводятся в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии и создании новых парков для отдыха в регионе.

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