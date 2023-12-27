«Уникальные места и производства». Андрей Воробьев на выставке «Россия» пригласил гостей в Подмосковье

«Большой популярностью здесь пользуется и наша игра-стратегия, созданная на основе ЦУРа, - это интерактивный пульт, с помощью которого можно управлять Московской областью: почувствовать себя губернатором и решить реальные вопросы жителей, которые мы собрали из „Добродела“», - поделился Андрей Воробьев.

На стенде Московской области все в интерактивном формате: дети и взрослые могут стать частью различных производств, заглянуть за три двери и открыть для себя что-то новое.

Подмосковье развернуло свой уникальный интерактивный стенд на выставке «Россия» на ВДНХ. Там, как рассказал губернатор Андрей Воробьев , постарались отобразить то, чем гордится регион: не имеющие аналогов производства, музеи, образовательные центры и онлайн-сервисы.

Он выразил надежду, что после такого виртуального путешествия многим захочется приехать в Подмосковье.

«Будем ждать!» - подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев прибыл на выставку вместе с двумя сыновьями. Вместе с тем он показал им стенд своего родного Красноярского края.

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