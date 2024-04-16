16 апреля 2024, 14:37

Уникальные лодочные моторы начнут производить в Дубне

Unsplash
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Уникальные лодочные моторы разрабатывают в Подмосковье на территории особой экономической зоны «Дубна». Их будут использовать в судостроении, в том числе для оборонных предприятий. Генеральный директор компании «Патриот» Антон Москвитин рассказал в интервью «360» о преимуществах работы в ОЭЗ и планах на ближайшее будущее.

Компания «Патриот» работает на территории ОЭЗ «Дубна». На развитие производства предприятие получило грант в размере 10 миллионов рублей. По словам директора, размещение в особой экономической зоне позволило сэкономить до 40% вложений.

«Основная цель была - построить быстро и дешево, чтобы все коммуникации подвели к нашему зданию при минимальных вложениях», - отметил Москвитин.

Компания разработала первый в стране подвесной лодочный мотор полностью из отечественных материалов. Прототип представили на выставке «Нева» в Санкт-Петербурге, где оборудование вызвало большой интерес.

По словам Москвитина, в таких моторах особенно нуждаются МЧС, Минобороны и другие госструктуры. На первых порах предприятие планирует выпускать до 700 моторов в год. В будущем там запустят целую линейку оборудования, которое будет различаться по мощности.

Генеральный директор предприятия также отметил большую важность привлечения студентов на стажировки. На предприятии они могут увидеть, как происходит производственный процесс, и принять участие в создании продукции.

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Дубна Работа Заводы Студенты
16 апреля 2024, 15:06
Спортсмены из Солнечногорска выиграли 68 медалей на турнире по аэробике
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Открытое первенство по спортивной аэробике «Весенние ласточки» прошло в физкультурном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Юные представители округа выиграли 25 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Спортсмены младшего возраста соревновались в двух лигах - «Восходящая звезда» для начинающих и «Сияние звезд» для опытных. Выступали в разных номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

«В турнире выступили свыше 170 участников из Москвы, Зеленограда, Дмитрова, Домодедова, Люберец и Химок. В том числе более 80 человек из Солнечногорска представляли спортивную школу № 1 и Дом детского творчества „Буревестник“», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Дети Солнечногорск
16 апреля 2024, 15:06
Баскетболисты из Химок победили на первенстве Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники химкинской спортивной школы № 1 стали победителями первенства Московской области по баскетболу среди юниоров. В финале спортсмены обошли команду из Мытищ.

Матч полуфинала против Лобни химчане закончили со счетом 53:26, а в финале закрепили успех, разгромив команду из Мытищ с результатом 67:38.

Победа в ежегодных соревнованиях принесла спортсменам золото. Звание лучшего атакующего защитника по итогам игры присудили Матвею Горшкову, а лучшим разыгрывающим стал Дмитрий Асеев.

Баскетболисты из химкинской спортивной школы № 1 не первый год принимают участие в первенстве Подмосковья. Ранее спортсмены из команды тренеров Владимира Трунова и Вадима Авенариуса уже становились призерами в той же возрастной категории, заняв второе место.

«Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к победе», - поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Химки Баскетбол
16 апреля 2024, 15:05
Школьники из Химок победили на соревнованиях по дистанционному пилотированию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники Дома юного техника «Интеграл» и школы «Лидер» из Химок стали победителями всероссийских соревнований по дистанционному пилотированию «Полигон 77». Церемония награждения прошла в парке «Руднево» в Москве.

Первое и второе место в конкурсе заняли ученики Дома юного техника «Интеграл». На третьем месте оказалась команда учащихся школы «Лидер».

Всего в соревнованиях участвовали 14 команд, которые на протяжении трех месяцев тренировались под руководством педагогов и получали теоретические знания по удаленному пилотированию.

«Цель таких турниров - патриотическое воспитание молодежи и развитие в них чувства ответственности через вовлечение в киберспорт. Сейчас управление дронами - это не просто увлечение, а крайне важный навык и новая реальность, во многом от которой зависит успех будущего нашей страны», - сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Организаторы соревнований провели для финалистов экскурсию по цехам проектирования и сборки новейших образцов беспилотных летательных аппаратов, устроили викторину и наградили памятными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Химки Школьники
16 апреля 2024, 15:05
Свыше 60 школ и детских садов откроют в Подмосковье после капитального ремонта 1 сентября
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Масштабная программа капитального ремонта образовательных объектов продолжается в Подмосковье. К 1 сентября в регионе после обновления откроется 41 школа и 23 детских сада.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, капитальный ремонт школ и детских садов ведут в 36 округах области. В зданиях обновляют фасады и кровли, меняют окна и коммуникации, проводят отделку помещений, а также устанавливают новое оборудование и мебель.

«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

В учреждениях создадут комфортную и безопасну среду, в том числе для детей-инвалидов.

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Школы Ремонтные работы Образование

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