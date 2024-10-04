04 октября 2024, 23:38

Уникальную систему-контейнер для перевозки донорских органов разработали в Подмосковье

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press
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Подмосковные ученые создали уникальное устройство, которое увеличивает срок перевозки донорского сердца. А также смоделировали систему мониторинга за состоянием органа для пересадки, аналогов которой нет нигде в мире. В чем суть метода, в интервью 360 рассказала заведующая лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ, старший научный сотрудник МОНИКИ имени Владимирского Валерия Цвелая.

По ее словам, если раньше максимальное время транспортировки составляло четыре-пять часов, то теперь это шесть часов и более.

«Суть метода в том, что мы везем донорские органы, не охлаждая их предварительно, более того, транспортировка не происходит на льду. Сердце остается в нормотермическом растворе, в который мы добавляем нашу разработку - специальное вещество. Таким образом, замедляется метаболизм, орган, например, сердце визуально останавливается, но на самом деле метаболизм продолжается», - рассказала Цвелая.

Так как сердце не бьется и сделать привычные исследования невозможно, например, ЭКГ, ученые разработали уникальную систему мониторинга.

«Дышат не только наши клетки, дышит и сердце. Благодаря мониторингу мы может регистрировать флюоресценцию клеточного дыхания. То есть мы можем следить за тем, что происходит с сердцем во время транспортировки. Для этого мы используем специальную камеру, которая снимает работу сердца», - пояснила научный сотрудник.

Она добавила, что это программное обеспечение позволяет оценить математически, в какой стадии орган находится в конкретный момент и насколько он функционален. А главное - сможет ли он запуститься после пересадки. Аналогов изобретения наших ученых нет, заключила Цвелая.

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Исследования Ученые Работа Медицина
05 октября 2024, 00:36
Волонтеры из Мытищ заняли третье место в конкурсе социальных инициатив
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В региональном этапе международной премии «МыВместе» приняли участие волонтеры мытищинской школы № 24. В номинации «Помощь людям» они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому» и заняли третье место.

Наставником ребят стала советник директора по воспитанию школы № 24 в Мытищах Кристина Колочева. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа международной премии «МыВместе» прошла в Доме правительства Московской области.

Около тысячи заявок на участие в конкурсе получили организаторы за 2024 год. Более 50 активистам и организациям, осуществившим свои проекты на благо Подмосковья и их жителей, вручили дипломы международной премии.

Напомним, «МыВместе» - это проект о поддержке благих социальных идей и активностей, главной целью которого является помощь всем людям и улучшение общественной жизни. Премию провели по приказу Президента РФ Федерального агентства по делам молодежи и при содействии Ассоциации Добро.рф.

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Мытищи Волонтеры Школьники конкурсы
04 октября 2024, 23:21
Выставку картин китайских и российских художников откроют в Мытищах 11 октября
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Экспозицию «Москва-Пекин» разместили в Мытищинском историко-художественном музее. Выставку можно посмотреть уже сейчас, а торжественная церемония открытия состоится 11 октября.

В рамках фестиваля искусств России и Китая в Мытищах открыли выставку работ российских и китайских художников «Москва-Пекин». Экспозицию посвятили 75-летию дружбы и культурного обмена между этими странами. Свои работы в Мытищинском историко-художественном музее представили лучшие мастера. Посетить выставку можно уже со 2 октября, а торжественное открытие экспозиции организаторы запланировали на 11 октября, гостей ждут к 16:00.

Президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский и директор галереи ArtMila Лю Цзя выступят на открытии с торжественной речью, также они вручат дипломы участникам фестиваля.

Петр Стронский - известный на весь мир художник, академик Российской академии художеств, президент Международной академии культуры и искусства. Произведения этого мастера выставлены в самых именитых галереях мирового уровня: Третьяковской, музее «Московский Кремль», музее семьи Рерихов в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Экспозицию «Москва-Пекин» можно посетить по Пушкинской карте, а по Менделеевской предоставляют льготы.

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Выставки Мытищи Музеи Художники
04 октября 2024, 22:55
Выставку картин живописца Владимира Уточкина открыли в галерее в Мытищах
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Работы в масляной и акварельной технике художника Владимира Уточкина можно увидеть в художественной галерее городского округа Мытищи. Выставка картин, посвященных природе России, продлится до 13 октября.

Работы одного из основателей Ассоциации художников Мытищ - живописца Владимира Уточкина можно увидеть в мытищинской галерее. Выставка пройдет до 13 октября.

Владимир Уточкин родился в 1938 году в поселке Шереметьевский Мытищинского района. Он окончил Федоскинское художественное училище и работал на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

Его работы отличаются тщательной прорисовкой деталей, продуманной композицией, техничным исполнением, художественным вкусом и пониманием цвета и неяркого колорита, присущего природе средней полосы России. Автор с одинаковым успехом работал маслом и в технике акварели.

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Выставки Мытищи Картины
04 октября 2024, 22:44
Гимнастка Елена Карпухина передала музею в Мытищах предметы из личного фонда
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Историко-художественный музей в городском округе Мытищи в очередной раз принял дар от чемпионки мира по гимнастике Елены Карпухиной. Женщина передала свои фото, документы, награды.

Встреча с советской гимнасткой, заслуженным мастером спорта Советского Союза, абсолютной чемпионкой мира 1967 года Еленой Алексеевной Карпухиной прошла в Мытищинском историко-художественным музее. Спортсменка торжественно передала в дар музею предметы из личного фонда - фотографии, документы, спортивные награды и гимнастические снаряды.

Спортивную карьеру Елена Карпухина завершила более 50 лет назад. Несмотря на это, она по прежнему живет активной жизнью. Родилась будущая чемпионка мира в Бутырской тюрьме, где ее мать отбывала наказание. Судьба женщины тесно связана с Мытищами. Более десяти лет она жила в Тайнинском вместе с бабушкой.

Личные вещи - не первый подарок Елены Карпухиной историко-художественному музею. Автобиографическую книгу «Мой путь из проклятий и роз!» с авторскими ремарками и дарственной подписью она подарила в июне прошлого года.

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