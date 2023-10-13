Уникальную операцию на сердце провели в МОНИКИ

Читайте нас в:

В МОНИКИ имени Владимирского поступил 52-летний мужчина. Ранее у пациента выявили инфекционный эндокардит аортального и митрального клапанов сердца.

«Операция длилась шесть часов. Ее суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены», - прокомментировал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он напомнил, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».