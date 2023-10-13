Уникальную операцию на сердце провели в МОНИКИ
Кардиохирурги МОНИКИ провели уникальную операцию и спасли пациента с гноем в сердце. Заболевание опасно тем, что оно приводит к развитию абсцесса.
В МОНИКИ имени Владимирского поступил 52-летний мужчина. Ранее у пациента выявили инфекционный эндокардит аортального и митрального клапанов сердца.
«Операция длилась шесть часов. Ее суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены», - прокомментировал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
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