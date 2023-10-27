Уникальную мастерскую икон открыли в городском округе Химки

В доме живет и работает известный художник-иконописец Игорь Дрождин. Уже более 30 лет он возрождает традиционные техники написания икон.

«Мы делаем весь спектр церковных искусств. Иконы, оклады, резные работы по дереву, киоты, церковную мебель, занимаемся реставрацией отдельно икон и целиком росписей храмовых. Кроме того, мы делаем декоративно-прикладное искусство. Работаем со стеклом», - рассказал Дрождин.

Сейчас он не только пишет иконы, но и обучает других. Мастера пишут красками с растертыми вручную многоцветными камнями-минералами. Отмечается, что технологию связывают с творчеством известного русского иконописца Андрея Рублева.

«Совместно с женой мы начали изучать данную тему, собирали знания и людей буквально по крупицам, а спустя время люди сами начали нас искать. С наших учеников в начале 90-х годов и началось развитие иконописных школ», - заключил иконописец.

В местном музее представлена коллекция старинных предметов быта и рабочих инструментов иконописцев, а также икон, украшенных резными и профильными киотами.

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