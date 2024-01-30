Уникальная выставка тактильных картин открылась в Химках

Выставка представляет собой не просто экспонирование произведений искусства, а создание инклюзивного пространства, где каждый посетитель может ощутить искусство на осязание. Среди представленных работ - «Овощи и синяя ваза» и «Портрет цирковой артистки», которые теперь доступны для восприятия незрячим и слабовидящим людям, а также посетителям с ментальными особенностями.

История данных картин уникальна. Натюрморт «Овощи и синяя ваза», приобретенный коллекционером Сергеем Николаевичем Горшиным как работа неизвестного художника, был позже идентифицирован как творение Роберта Фалька. К тому же, на обратной стороне полотна обнаружился «Портрет цирковой артистки», датированный 1908 годом, который Фальк пометил как уничтоженный, создав натюрморт на его месте.

После того как в прошлом году эта двухсторонняя картина была представлена на выставке в музее русского импрессионизма в Москве, теперь она доступна для жителей Химок.

Картинная галерея имени Горшина в Химках, хотя и является самой маленькой в Московской области, обладает богатой коллекцией произведений русских живописцев XIX–XX веков. В заведении хранится себя более 200 произведений искусства, около 500 книг по изобразительному искусству и 11 тысяч репродукций картин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».