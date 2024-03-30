30 марта 2024, 02:22

Уникальная методика. Беременных с тяжелой патологией научились спасать в Подмосковье

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Врачи ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» запатентовали и успешно применяют уникальную технологию по спасению беременных с врастанием плаценты. Акушер-гинеколог родового отделения центра Михаил Белоусов рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской, что это за патология, и какие возможности появились у врачей с новой методикой проведения операции.

Собеседник «360» отметил, что врастание плаценты является «очень грозной акушерской патологией». Она может появиться после предыдущего кесарева сечения.

«Плодное яйцо при следующей беременности имплантируется в рубец на матке и там начинает расти. Оно врастает в рубец, и происходит грозная патология», - объяснил врач.

По его словам, в Подмосковье создана четкая маршрутизация таких пациенток. Если при ранней диагностике (первый и второй скрининг) выявляется патология, то беременные, независимо от места жительства в регионе, направляются на дообследование или отправляются в Видновский ПЦ.

На вопрос ведущей, что эта за методика, и из каких этапов она состоит, врач ответил, что ключевым моментом является подготовка пациентки к данной операции. В 28 недель женщина госпитализируется для заготовки аутоплазмы (из ее крови).

Далее уже во время операции врачи сначала достают ребенка, потом ушивают матку и отделяют один орган, который врос. По словам Белоусова, это очень кропотливая работа. На следующем этапе применяется цифровое оборудование, в частности аппарат Cell Saver.

«Когда происходит кровотечение, мы можем этим аппаратом собрать кровь пациентки. Она просто фильтруется, а после этого возвращается обратно пациентке. Непосредственно при врастании плаценты, рубце на матке, мы это используем всегда», - подчеркнул Белоусов.

Врачи центра практикуют эту операцию с 2014 года, постоянно ее совершенствуя и сохраняя репродуктивное здоровье женщин, резюмировал собеседник «360».

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Беременность Больницы Врачи Женщины Технологии
29 марта 2024, 23:44
Команда из Домодедова по тэг-регби стала призером областных соревнований
Домодедовская школа № 7
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Команда спортсменов из Домодедова по тэг-регби показала высокие результаты на областных соревнованиях. Финал спортивной лиги состоялся в Ногинске.

В соревнованиях принимали участие 28 команд. Все они состоят из учеников образовательных учреждений Московской области. Городской округ Домодедово представляла команда девочек и мальчиков школы № 7.

Глава округа Михаил Ежокин подчеркнул, что в упорной борьбе юноши завоевали третье место.

«Поздравляю ребят и их тренера! Это хороший результат. Болеем за наших!» - добавил Михаил Ежокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Город Домодедово
29 марта 2024, 23:36
Маленький верблюжонок появился на свет в Клинском питомнике
Telegram-канал «Парк львов Земля Прайда»
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Маленький верблюжонок родился в Клину. Он появился на свет в питомнике «Земля Прайда».

Работники питомника рассказали, что даже для них рождение стало большой неожиданность, поскольку его маму выкупили с мясобойни уже беременную. При этом никто не подозревал о ее положении.

Как подчеркивают представители питомника, малыш очень слаб и самое важное для него сейчас - встать как можно скорее на ноги. Это природный механизм выживания.

Сотрудники питомника обрадовались появлению на свет малыша, поскольку именно они помогли сохранить ему жизнь, выкупив его маму с мясобойни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин
29 марта 2024, 23:27
Университетский кампус мирового уровня захотели построить в Дубне
Медиасток.рф
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Создание университетского кампуса мирового уровня запланировали в Дубне. Эту идею обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц ОИЯИ.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил планы создания международного инновационного парка науки и технологий, который включает возведение современного университетского кампуса в городе. Этот проект является совместной инициативой администрации, государственного университета «Дубна», ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна».

Глава Дубны Максим Тихомиров заявил, что работа над проектом продолжается. Он крайне важен для наукограда.

«Он позволит вывести образование на новый уровень», - добавил Максим Тихомиров.

Планируется, что кампус станет местом подготовки специалистов и проведения исследований в областях искусственного интеллекта и аналитики больших данных, электроники и вычислительной техники для космической отрасли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
29 марта 2024, 23:13
Цифровые методы борьбы с поджигателями лесов применят в Клину
Администрация Клин г.о.
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Согласно прогнозам синоптиков, лето в Подмосковье обещает быть жарким. Кроме того, апрель запомнится аномально теплой и сухой погодой, что, несмотря на снежную зиму, может вызвать раннее появление природных пожаров. В связи с прогнозами на рабочем совещании в Истре обсудили готовность к пожароопасному периоду 2024 года в семи муниципалитетах региона.

Под предводительством зампреда Московской области Романа Каратаева в мероприятии приняли участие представители Комитета лесного хозяйства Московской области, сотрудники «Мособлпожспаса», а также других ведомств Солнечногорского, Волоколамского, Истринского, Рузского, Одинцовского и Красногорского городских округов.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская рассказала о мерах, которые проводит администрация городского округа для подготовки к пожароопасному сезону 2024 года.

Среди них - меры по обследованию населенных пунктов, проведение наземного патрулирования территорий, проверка 755 пожарных гидрантов на водопроводных сетях и другие.

Общая группировка техники и персонала, которые могут быть задействованы для тушения лесных пожаров, согласно плану, составляет 70 единиц техники и 227 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Пожары Истра Лесные пожары

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