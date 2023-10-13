Умные камеры выявили нарушения в содержании территорий в Подмосковье на 41 миллион рублей

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«Привычные инспекции территорий теперь дополнились цифровым форматом: камерами „Безопасный регион“ и автомобилями с искусственным интеллектом. Такой комплексный подход дает свои плоды: нарушители знают, что инспектор ГУСТ может наблюдать за порядком, даже не находясь на территории», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

За месяц в Московской области вынесли 221 постановление об административном нарушении на общую сумму свыше пяти миллионов рублей, в октябре - 48 постановлений на 1,4 миллиона рублей. Всего же сумма штрафов составила 41 миллион рублей.

Новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Московская область оптимизировала сроки благоустройства дворов, появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок.

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