Умные камеры выявили нарушения в содержании территорий в Подмосковье на 41 миллион рублей

13 октября 2023, 15:35
Unsplash
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Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогают следить за чистотой и порядком в Подмосковье. Ежедневно они мониторят дворовые и общественные пространства, а также фиксируют точное время нарушения.

«Привычные инспекции территорий теперь дополнились цифровым форматом: камерами „Безопасный регион“ и автомобилями с искусственным интеллектом. Такой комплексный подход дает свои плоды: нарушители знают, что инспектор ГУСТ может наблюдать за порядком, даже не находясь на территории», - сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

За месяц в Московской области вынесли 221 постановление об административном нарушении на общую сумму свыше пяти миллионов рублей, в октябре - 48 постановлений на 1,4 миллиона рублей. Всего же сумма штрафов составила 41 миллион рублей.

Новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Московская область оптимизировала сроки благоустройства дворов, появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок.

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Благоустройство
Первоклассники из Дедовска побывали на экскурсии в пожарной части
23 октября 2023, 11:59
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели экскурсию для учеников первого класса школы имени Доватора, расположенной в городе Дедовск. Ребята познакомились с работой спасателей и примерили спецодежду.

Начальник ПСЧ-227 Александр Смирнов отметил, что спасатели рассказали о своей работе доступно и увлекательно, а заодно напомнили детям правила безопасного поведения в нештатных ситуациях.

Первоклассники побывали в помещениях, где пожарные работают, тренируются и отдыхают. Ребята увидели противогазы, спецтехнику и смогли примерить боевки огнеборцев. Такая одежда защищает при тушении горящих зданий.

Кульминацией экскурсии стало тушение импровизированного пожара с помощью огнетушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Спасатели Дети Истра
Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится
23 октября 2023, 11:54
"Московская Железная дорога"
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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Поезда
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес

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