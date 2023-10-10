Умные камеры помогли выявить свыше 2 тысяч нелегальных перевозчиков мусора в Подмосковье в сентябре

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Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, больше всего нарушителей выявили в Балашихе - это 341 перевозчик. Их оштрафовали более чем на 18 миллионов рублей.

«В Подольске в объективы камер попало 159 „серых возчиков“, которым незаконная деятельность обошлась в 8,5 миллиона рублей. В Щелкове штрафы составили более восьми миллионов рублей, в Волоколамском - более шести миллионов, во Фрязине - 5,4 миллиона», - рассказала она.

Для выявления незаконной перевозки мусора в Подмосковье регулярно проводят рейды. Избежать наказания можно, получив специальное разрешение. Подать заявку на него можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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